Mehr Todesfälle in der Steiermark: Lebenserwartung bei Frauen leicht gesunken

Neue Zahlen des Landes Steiermark zeigen: Im Jahr 2025 gab es mehr Todesfälle als im Vorjahr. Die Lebenserwartung bei Frauen ging leicht zurück, bei Männern blieb sie stabil.

Die Zahl der Sterbefälle in der Steiermark ist im Jahr 2025 gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des Referats Statistik und Geoinformation des Landes Steiermark wurden 13.504 Todesfälle registriert – um 253 beziehungsweise 1,9 Prozent mehr als im Jahr davor.

Geburtendefizit erreicht höchsten Wert seit 1945

Die steigende Zahl der Todesfälle trifft auf gleichzeitig rückläufige Geburtenzahlen. Im Jahr 2025 wurden 9.680 Kinder geboren. Damit gab es in der Steiermark 3.824 mehr Sterbefälle als Geburten. Dieses sogenannte Geburtendefizit ist laut Landesstatistik der höchste Wert seit 1945. Die Entwicklung führt dazu, dass der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung weiter zunimmt.

Lebenserwartung bei Frauen leicht zurückgegangen

Die höhere Zahl an Todesfällen spiegelt sich auch in der Entwicklung der Lebenserwartung wider. Bei Frauen sank diese im Vergleich zum Vorjahr leicht von 84,8 auf 84,5 Jahre. Bei Männern blieb die Lebenserwartung hingegen nahezu unverändert und liegt weiterhin bei rund 80 Jahren.

Mehr als 85.000 Menschen über 80 Jahre

Die Alterung der Bevölkerung zeigt sich auch bei der Zahl der über 80-Jährigen. Im Jahr 2025 lebten in der Steiermark 85.282 Menschen dieser Altersgruppe. Damit umfasst diese Bevölkerungsgruppe mehr Personen als der gesamte Bezirk Südoststeiermark Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich die demografische Entwicklung in der Steiermark weiter fortsetzt: Einer steigenden Zahl an älteren Menschen stehen weniger Geburten und ein wachsendes Geburtendefizit gegenüber.