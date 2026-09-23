Steiermark-Wetter am Mittwoch: Kühler Start, sonniger Nachmittag

Die Steiermark kann sich am Mittwoch auf überwiegend sonniges Wetter freuen. Durch die anhaltende nördliche Strömung bleibt es vielerorts freundlich, nur vereinzelt können sich in den Morgenstunden flache Nebelfelder halten, die sich aber rasch auflösen. Der Start in den Tag fällt allerdings frisch aus. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 2 und 8 Grad. Besonders in den obersteirischen Tallagen ist stellenweise Bodenfrost möglich. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen deutlich an. Am Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad erwartet.