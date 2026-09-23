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Am Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad erwartet.
Steiermark
23/09/2026
Prognose

Steiermark-Wetter am Mittwoch: Kühler Start, sonniger Nachmittag

Sonnige Aussichten für die Steiermark: Nach einem kühlen Start in den Tag lösen sich einzelne Nebelfelder rasch auf. Am Nachmittag werden Temperaturen bis zu 21 Grad erwartet.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Die Steiermark kann sich am Mittwoch auf überwiegend sonniges Wetter freuen. Durch die anhaltende nördliche Strömung bleibt es vielerorts freundlich, nur vereinzelt können sich in den Morgenstunden flache Nebelfelder halten, die sich aber rasch auflösen. Der Start in den Tag fällt allerdings frisch aus. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 2 und 8 Grad. Besonders in den obersteirischen Tallagen ist stellenweise Bodenfrost möglich. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen deutlich an. Am Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad erwartet.

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