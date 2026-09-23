Mopedlenkerin (16) bei Frontalcrash schwer verletzt: Heli fliegt sie nach Graz

Beim Abbiegen kollidierte ein Auto in Zeltweg frontal mit dem Moped einer 16-Jährigen. Das Mädchen wurde über das Auto geschleudert und musste mit dem Rettungshubschrauber nach Graz geflogen werden.

Gegen 19.25 Uhr war eine 40-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Leoben auf der L518 von Knittelfeld in Richtung Zeltweg unterwegs. Im Ortsgebiet wollte die Frau nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei dürfte sie laut Polizei eine entgegenkommende 16-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Murtal übersehen haben.

16-Jährige über Auto geschleudert

In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Auto und dem Moped. Durch die Wucht der Kollision wurde die Jugendliche über das Auto geschleudert. Sie blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung der 16-Jährigen. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde anschließend der Rettungshubschrauber Christophorus 12 eingesetzt. Die Jugendliche wurde mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Bei der 40-jährigen Autofahrerin wurde ein Alkomattest durchgeführt. Dieser verlief negativ.