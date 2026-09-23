„Aufgrund eines Todesfalles“: Steirische Feuerwehr sagt Tag der offenen Tür ab

Eigentlich wollte die Feuerwehr Übelbach-Markt am Samstag ihre Türen für die Bevölkerung öffnen. Doch daraus wird nichts: Aufgrund eines Todesfalls wurde die für den 26. September geplante Veranstaltung abgesagt.

Die Vorbereitungen waren bereits getroffen, das Programm stand fest. Am Samstag hätte bei der Freiwilligen Feuerwehr Übelbach-Markt ab 15 Uhr ein Tag der offenen Tür stattfinden sollen. Nun wurde die Veranstaltung kurzfristig abgesagt. Als Grund nennt die Feuerwehr auf ihrer Ankündigung einen Todesfall. Nähere Angaben dazu, um wen es sich handelt oder in welchem Zusammenhang der Todesfall mit der Feuerwehr steht, werden nicht gemacht.

Sicherheitstag findet nicht statt

Bei der Veranstaltung hätte sich für Besucher vieles um das Thema Sicherheit im Alltag gedreht. Geplant waren unter anderem Feuerlöscher-Überprüfungen, der Verkauf von Rauch- und Kohlenmonoxid-Warnmeldern sowie Informationen und Beratungen zu Brandschutz und möglichen Gefahren im Haushalt. Auch Führungen durch das Feuerwehrhaus waren vorgesehen. Unter dem Motto „Ein Tag für Ihre Sicherheit – wir sind für Sie da!“ wollte die Feuerwehr der Bevölkerung Einblicke in ihre Arbeit geben. Dazu kommt es am Samstag nun nicht. Auf der aktuellen Ankündigung macht die Feuerwehr unmissverständlich klar: „Aufgrund eines Todesfalles wird der Tag der offenen Tür abgesagt.“