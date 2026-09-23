Neuer Vorstand beim SWV Steiermark: Jetzt startet auch „Area Süd“

Beim Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Steiermark wurden die Weichen neu gestellt. Bei der Landeskonferenz wurde ein neues Führungsteam gewählt. Gleichzeitig startet mit „SWV Area Süd“ eine Zusammenarbeit mit Kärnten.

Beim Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Steiermark (SWV) gibt es personelle Veränderungen. Bei der Landeskonferenz wurde mit großer Mehrheit ein neuer Vorstand gewählt. Dem neu gewählten Führungsteam gehören Gerhard Pfeiler, Sonja Lenz, Isolde Neumeister und Eduard Podsednik an. Gemeinsam mit dem weiteren Team sollen sie die Arbeit des SWV Steiermark künftig gestalten. Der Wirtschaftsverband versteht sich als sozialdemokratische Interessenvertretung insbesondere für Ein-Personen-Unternehmen sowie Kleinst- und Kleinbetriebe und arbeitet auch in den Gremien der Wirtschaftskammer.

©SWV Steiermark Beim Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Steiermark (SWV) gibt es personelle Veränderungen.

Fachgruppen sollen stärker in den Mittelpunkt rücken

Inhaltlich will die neue Mannschaft einen Schwerpunkt auf die Arbeit in den Fachgruppen legen. Damit soll die Interessenvertretung für Selbstständige und kleinere Unternehmen unmittelbar in den jeweiligen Branchen verstärkt werden. Zu den grundsätzlichen Schwerpunkten des SWV zählen unter anderem Beratung und Service für Unternehmer sowie die soziale Absicherung von Selbstständigen.

Steiermark und Kärnten starten gemeinsames Projekt

Bei der Landeskonferenz wurde neben den personellen Veränderungen auch ein neues bundesländerübergreifendes Vorhaben präsentiert: Unter dem Namen „SWV Area Süd“ wollen der SWV Steiermark und der SWV Kärnten künftig enger zusammenarbeiten. Mit der Kooperation sollen die Kräfte beider Landesorganisationen gebündelt und die Zusammenarbeit von Unternehmern über die Landesgrenze hinweg ausgebaut werden. Weitere Details zur konkreten Ausgestaltung von „SWV Area Süd“ wurden in den vorliegenden Informationen noch nicht genannt.