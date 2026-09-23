Mitten im Baustellenverkehr: Unfall bei Autobahnauffahrt in St. Marein

Bei der Autobahnauffahrt ist es in St. Marein im Mürztal zu einem Verkehrsunfall gekommen, ausgerechnet in einem Bereich, in dem Baustellen derzeit für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen.

Am heutigen Mittwoch, 23. September, heulten um 5.48 Uhr die Sirenen. Grund dafür war ein Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnauffahrt St. Marein. Die Freiwillige Feuerwehr St. Marein im Mürztal rückte zur Unfallstelle aus und sicherte den betroffenen Straßenabschnitt ab. Anschließend mussten die Einsatzkräfte Aufräumarbeiten durchführen.

©Feuerwehr St.Marein im Mürztal Die Feuerwehr musste schnell handeln.

Unfall trifft derzeit stark belasteten Bereich

Besonders wichtig war an diesem Morgen, die Fahrbahn möglichst rasch wieder für den Verkehr freizubekommen. Denn rund um die Autobahnauffahrt herrscht laut Feuerwehr derzeit aufgrund mehrerer Baustellen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Längere Behinderungen sollten deshalb nach Möglichkeit verhindert werden. Nach Angaben der Feuerwehr gelang es den Einsatzkräften, die notwendigen Arbeiten zügig abzuschließen und die Fahrbahn wieder freizugeben. Danach konnte die Mannschaft ins Rüsthaus zurückkehren.