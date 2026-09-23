„Mordlust“ als Motiv: 17-Jähriger nach Messerattacke auf Ehepaar angeklagt

Ein damals 17-Jähriger soll in der Nacht auf den 22. April in das Haus eines ihm unbekannten Ehepaares in St. Peter am Ottersbach eingedrungen sein. Der 84-jährige Bewohner wurde bei der Messerattacke tödlich verletzt, seine 80-jährige Ehefrau überlebte schwer verletzt.

Ein damals 17-Jähriger soll in der Nacht auf den 22. April in das Haus eines ihm unbekannten Ehepaares in St. Peter am Ottersbach eingedrungen sein. Der 84-jährige Bewohner wurde bei der Messerattacke tödlich verletzt, seine 80-jährige Ehefrau überlebte schwer verletzt.

Die Tat erschütterte im April die Südoststeiermark: Ein damals 17-Jähriger soll in der Nacht auf den 22. April in das Haus eines ihm unbekannten Ehepaares in St. Peter am Ottersbach eingedrungen sein. Der 84-jährige Bewohner wurde bei der Messerattacke tödlich verletzt, seine 80-jährige Ehefrau überlebte schwer verletzt, 5 Minuten hat berichtet: Bluttat in der Steiermark: 17-Jähriger gesteht, „Mordlust“ als Motiv. Nun beschäftigt der Fall das Gericht. Wie die Staatsanwaltschaft Graz gegenüber mehreren Medien bestätigt, wurde gegen den Jugendlichen Anklage erhoben. Ihm werden Mord sowie versuchter Mord vorgeworfen. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.

17-Jähriger soll sich seine Opfer gezielt ausgesucht haben

Besonders erschütternd sind die Erkenntnisse zum mutmaßlichen Motiv. Der Jugendliche soll das Ehepaar nicht gekannt haben. Laut den bisherigen Ermittlungen soll er die beiden vielmehr gezielt aufgrund ihres Alters ausgewählt haben, weil er sich von ihnen wenig Gegenwehr erwartet habe. Nach der Tat meldete sich der Jugendliche selbst bei der Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Das bei der Attacke verwendete Messer wurde sichergestellt. Einen Hammer, mit dem er sich laut Ermittlungen Zugang zum Haus verschafft haben soll, soll er nach der Tat weggeworfen haben. Bereits nach seiner Festnahme hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Jugendliche die Tat gestanden habe. Als Motiv soll er gegenüber den Ermittlern zunächst „Mordlust“ angegeben haben.

Gutachten: Jugendlicher war zurechnungsfähig

Eine zentrale Rolle im weiteren Verfahren spielt ein kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten. Demnach leidet der Beschuldigte an einer psychischen Störung. Zum Zeitpunkt der Tat soll er laut Gutachten allerdings zurechnungsfähig gewesen sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestehe aufgrund der diagnostizierten Störung die Gefahr weiterer schwerer Straftaten. Deshalb wurde neben der Anklageschrift auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Bereits zuvor war die anfängliche Untersuchungshaft in eine solche Unterbringung umgewandelt worden. Wann der Prozess am Straflandesgericht Graz beginnt, geht aus den vorliegenden Informationen noch nicht hervor. Für den 17-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.