A2 bei Gleisdorf: Mehrere Fahrzeuge krachen im Baustellenbereich zusammen

Im Baustellenbereich zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe auf der A2 sind mehrere Fahrzeuge verunfallt. Mehrere Fahrstreifen wurden gesperrt.

Zu erheblichen Behinderungen kommt es gerade auf der A2 Süd Autobahn. In Fahrtrichtung Graz hat sich im Bereich zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Besonders ungünstig: Der Unfall passierte laut Verkehrsmeldung des ÖAMTC mitten im Baustellenbereich, bei Kilometer 161,7.

Mehrere Fahrstreifen gesperrt

Nach dem Zusammenstoß mussten mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Autofahrer, die auf der A2 von Wien kommend in Richtung Graz unterwegs sind, müssen daher mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach der aktuellen Meldung dauern die Einschränkungen noch an. Wie viele Fahrzeuge konkret in den Unfall verwickelt sind, geht daraus nicht hervor. Auch zu möglichen Verletzten sowie zum genauen Unfallhergang liegen in der Verkehrsmeldung derzeit keine näheren Angaben vor.