„Reißt eine große Lücke“: Steirische Feuerwehr trauert um Freund und Kameraden

Die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag nimmt Abschied von einem langjährigen Kameraden und Freund. Oberbrandmeister der Verwaltung Kurt Kronreif ist im 71. Lebensjahr verstorben. Mehr als 25 Jahre gehörte er der Feuerwehr an.

Große Trauer bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mürzzuschlag: Kurt Kronreif ist am Sonntag, 20. September 2026, im 71. Lebensjahr verstorben. Die Feuerwehr verabschiedet sich mit bewegenden Worten von einem Mann, der die Wehr über viele Jahre mitgeprägt hat. Seit 1999 war Kronreif Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag. Damit engagierte er sich mehr als ein Vierteljahrhundert für die Wehr und seine Mitmenschen. Er trug den Dienstgrad Oberbrandmeister der Verwaltung (OBM d.V.).

Viel mehr als nur ein Feuerwehrkamerad

Kronreif übernahm innerhalb der Feuerwehr über Jahre hinweg Verantwortung. Unter anderem war er für die Bekleidung der Wehr zuständig. Auch bei Veranstaltungen brachte er sich intensiv ein: Als Organisator prägte er laut Feuerwehr insbesondere das Oktoberfest maßgeblich mit. Sein Engagement blieb nicht ohne Anerkennung. Für sein Wirken wurde Kronreif unter anderem mit dem Verdienstzeichen der dritten Stufe ausgezeichnet. Wie eng die Verbindung zu seinen Kameraden war, zeigt der persönliche Nachruf der Feuerwehr. „Kurt reißt nicht nur als Kamerad, sondern vor allem als Freund eine große Lücke in unsere Mitte“, schreibt die Wehr. Seiner Familie und insbesondere seiner Maria wünscht sie viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Persönlicher Abschied im Oktober möglich

Auch die Verabschiedung steht bereits fest. Am Mittwoch, 7. Oktober 2026, besteht zwischen 9 und 12 Uhr in der Aufbahrungshalle Mürzzuschlag die Möglichkeit, persönlich von Kurt Kronreif Abschied zu nehmen. Die feierliche Urnenbeisetzung findet anschließend im engsten Kreis statt. Die Feuerwehr würdigt Kronreif zum Abschied als verdienten Kameraden und verspricht: „Wir werden unserem Kurti stets ein ehrendes Andenken bewahren.“