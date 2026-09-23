„Viel zu früh endete sein Weg“: Große Trauer um Roman Rainer (41)

Die Familie hatte sich noch viel mehr gemeinsame Zeit gewünscht, doch Roman Rainer wurde nur 41 Jahre alt. Der Steirer wurde im Kosovo zunächst vermisst und später leblos gefunden.

Mit bewegenden Worten nehmen Familie, Verwandte und Freunde Abschied von Roman Rainer. Der 41-Jährige ist am Dienstag, dem 15. September 2026, völlig unerwartet verstorben. „Wir haben uns noch viel mehr gemeinsame Zeit gewünscht, und doch müssen wir nun Abschied nehmen“, heißt es in der Parte. Besonders gerne verbrachte Rainer seine Zeit in der Natur und beim Fischen. Genau dort setzt auch der persönliche Abschiedsgruß seiner Familie an: „Viel zu früh endete sein Weg, dort, wo er so gerne war, in der Stille der Natur, beim Fischen.“ Inzwischen liegen auch nähere Informationen darüber vor, was sich vor seinem Tod im Kosovo ereignet haben soll.

Familie meldete ihn als vermisst

Wie mehrere kosovarische Medien unter Berufung auf Driton Rugova, Sprecher der Polizei in der Region Peja, berichten, wandte sich in den frühen Morgenstunden des 15. September ein Familienmitglied an die Polizei in Klina. Demnach ging die Meldung gegen 2.35 Uhr ein. Der Angehörige habe angegeben, dass ein Familienmitglied bereits seit dem Vortag telefonisch nicht mehr erreichbar sei. Daraufhin sei die Person als vermisst gemeldet und eine Suche eingeleitet worden. Die Angaben zum zeitlichen Ablauf wurden von Rugova gegenüber kosovarischen Medien bestätigt.

Gegen 10.10 Uhr kam die traurige Gewissheit

Mehrere Stunden suchten die Einsatzkräfte nach dem Vermissten. Gegen 10.10 Uhr wurde die gesuchte Person schließlich im Dorf Zajm bei Klina gefunden. Sie habe zu diesem Zeitpunkt keine Lebenszeichen mehr aufgewiesen. Ein Ärzteteam stellte den Tod fest, wie Rugova mitteilte. Reporteri.net identifiziert den Verstorbenen in einem weiteren Bericht als den österreichischen Staatsbürger Roman Rainer. Das Medium berichtet zudem unter Berufung auf eigene Quellen, dass sich Rainer zum Fischen in der Gegend aufgehalten haben soll. Diese Details stammen allerdings nicht aus der veröffentlichten Stellungnahme des Polizeisprechers.

Abschied in Pürgg

In seiner steirischen Heimat hinterlässt Roman Rainer Familie, Freunde und Wegbegleiter. Am heutigen Mittwoch besteht von 17 bis 20 Uhr in der Aufbahrungshalle Pürgg die Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen. Am Donnerstag ist dies ab 8 Uhr möglich. Am Donnerstag, 24. September 2026, um 13.45 Uhr wird der Verstorbene von der Aufbahrungshalle zum Gottesdienst in die Pfarrkirche Pürgg begleitet. Anschließend findet die Verabschiedung statt. Die Familie bittet darum, von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. „Du bleibst für immer in unseren Herzen“, verabschieden sich seine Angehörigen von Roman Rainer.