Fix bis 2030: Ski-Opening in Schladming gesichert

Das Ski-Opening Schladming-Dachstein hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem Fixpunkt zum Start der Wintersaison entwickelt. Nun steht fest: Das Erfolgsformat wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt. Die Bergbahnunternehmen Hauser Kaibling, Planai-Hochwurzen und Reiteralm haben sich mit Veranstalter Klaus Leutgeb auf eine Fortführung bis 2030 geeinigt.

Bergbahnen übernehmen Federführung

Mit der Vereinbarung soll die langfristige Planung für das Ski-Opening gesichert sein. Die drei Bergbahnunternehmen übernehmen künftig die Federführung. Auch der Tourismusverband und Veranstalter Klaus Leutgeb bleiben wichtige Partner. Für die Region ist das Event ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Jährlich kommen zehntausende Besucher nach Schladming, um die Konzerte und den Start in die Wintersaison mitzuerleben.

Millionenwert für die Steiermark

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek begrüßt die Einigung. Er verweist auf die Bedeutung des Events für Hotels, Gastronomie und Handel sowie auf die damit verbundene Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Allein im vergangenen Jahr sei ein Medienwert von 5,8 Millionen Euro erzielt worden, heißt es. Das Ski-Opening trägt damit auch zur internationalen Bekanntheit der Steiermark und Schladmings als Tourismus- und Eventdestination bei.

Helene Fischer eröffnet die Wintersaison

Das Jubiläumsjahr bringt zugleich einen besonders bekannten Namen nach Schladming. Helene Fischer wird heuer am 11. und 12. Dezember im Planai Stadion auftreten. Mit zwei Konzerten soll die Sängerin für den Auftakt der Wintersaison sorgen. In den vergangenen Jahren standen bereits internationale Stars wie Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt die Backstreet Boys beim Ski-Opening auf der Bühne. Mit der nun vereinbarten Fortführung bis 2030 ist auch über das heurige Event hinaus die Zukunft des Ski-Openings gesichert.