Erntedankfest wackelt: Finanzstreit sorgt für Wirbel in Leibnitz

In Leibnitz sorgt die angespannte Finanzlage der Stadt für Streit in der Koalition. Nun könnte auch das geplante Erntedankfest auf der Kippe stehen.

In der Stadtgemeinde Leibnitz sorgt die angespannte finanzielle Situation für Spannungen innerhalb der regierenden Dreierkoalition aus FPÖ, Bürgerforum Leibnitz (BFL) und ÖVP. Wie die Kleine Zeitung in einem aktuellen Bericht schildert, kam es bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag zu einem offenen Konflikt zwischen dem Bürgerforum und den beiden anderen Koalitionspartnern. Im Mittelpunkt steht der Umgang mit dem angeschlagenen Stadtbudget.

Bürgerforum fordert Einsparungen

Finanzreferentin Manuela Kittler (BFL) hatte zuletzt bereits ein Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Stadtfinanzen vorgestellt. Darin enthalten sind unter anderem Einsparungen bei Förderungen sowie die Beendigung des Vertrags mit dem Mikro-ÖV-Angebot Remmo-Mobil. Bei der Gemeinderatssitzung fand der gesamte Maßnahmenkatalog laut dem Bericht der Kleinen Zeitung jedoch nicht die notwendige Mehrheit. FPÖ und ÖVP sehen einzelne Punkte demnach unter anderem aus rechtlichen Gründen kritisch. Das Paket soll nun im Finanzausschuss überarbeitet werden. Kittler kritisierte zugleich die finanzielle Situation der Stadt und übte dabei auch offen Kritik am Koalitionspartner FPÖ.

Nachtragshaushalt scheitert

Für weiteren Streit sorgte anschließend der zweite Nachtragsvoranschlag. Das Bürgerforum stimmte geschlossen dagegen. Damit fehlt derzeit eine Mehrheit für den Beschluss. Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ) muss nun gemeinsam mit dem Finanzausschuss nach einer Lösung suchen. Die ÖVP unterstützte den Voranschlag, während die NEOS ebenfalls dagegen stimmten. SPÖ und Grüne enthielten sich.

Erntedankfest steht auf der Kippe

Die finanziellen Auseinandersetzungen könnten auch unmittelbare Folgen für das geplante Erntedankfest von 9. bis 11. Oktober haben. Das mehrtägige Fest mit Umzug soll nach längerer Pause erstmals wieder stattfinden. Laut dem Bericht der Kleinen Zeitung ist derzeit allerdings offen, ob und in welcher Form die Veranstaltung über die Bühne gehen kann. Ein Versuch, die notwendigen Mittel innerhalb des bestehenden Budgets umzuschichten, scheiterte ebenfalls. Bürgermeister Kos will gemeinsam mit Vizebürgermeister Jochen Pießnegger (ÖVP) nach privaten Sponsoren suchen. Die Veranstaltung soll nach Möglichkeit trotzdem stattfinden.

Koalition soll bestehen bleiben

Trotz des öffentlichen Streits wollen die drei Parteien die Zusammenarbeit offenbar fortsetzen. Die Beteiligten betonen, dass die Koalition nicht vor dem Aus stehe. Es gebe unterschiedliche Auffassungen über den Umgang mit den Finanzen, diese müssten nun ausgeräumt werden. Auch das Bürgerforum will laut dem Bericht an der Zusammenarbeit festhalten.