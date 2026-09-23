„Er hat sein Leben geliebt“: Trauer um langjährigem Feuerwehrkameraden

Fast sechs Jahrzehnte lang war Gottfried R. Teil der Freiwilligen Feuerwehr Stainach (Bezirk Liezen) in der Steiermark. Nun nimmt die Feuerwehr Abschied von ihrem langjährigen Kameraden.

Seit 1967 gehörte Gottfried R. der Freiwilligen Feuerwehr Stainach an. Über einen Zeitraum von rund sechs Jahrzehnten war er damit Teil der Feuerwehrgemeinschaft und prägte die Kameradschaft über viele Jahre hinweg. Nun musste das Kommando die traurige Nachricht vom Tod des Löschmeisters bekannt geben. Mit einem Nachruf verabschiedet sich die Feuerwehr von ihrem langjährigen Kameraden und blickt dabei auf die jahrzehntelange Verbundenheit zurück.

Fast 60 Jahre Teil der Feuerwehr: „In tiefer Trauer und Dankbarkeit“

„In tiefer Trauer und Dankbarkeit gedenken wir unserem verstorbenen Kameraden“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Stainach. Die Kameraden wollen Gottfried R. ein ehrendes Andenken bewahren. Sein langjähriges Engagement und die vielen gemeinsamen Jahre innerhalb der Feuerwehr bleiben Teil der Geschichte der Stainacher Feuerwehr. Für die Kameraden heißt es nun, Abschied von einem Weggefährten zu nehmen, der seit 1967 zur Feuerwehr gehörte.

„Er hat sein Leben geliebt“

Die Urne wird am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, ab 9 Uhr in der Aufbahrungshalle Niederhofen aufgebahrt. Die Feuerwehr Stainach spricht den Angehörigen ihr „tiefstes Mitgefühl“ aus. Auch seine Familie nimmt mit bewegenden Worten Abschied. „Was bleibt, sind die Erinnerungen an gemeinsame Stunden, dein Lachen, deine Stärke, deine Lebensfreude und an all das, das wir mit ihm teilen durften“, heißt es auf der Parte. „Er hat sein Leben geliebt, seine Höhen und Tiefen angenommen und die schönen Momente genossen“ – und so wird er auch in Erinnerung bleiben. Zum Abschied schreibt die Familie: „Wir werden dich vermissen und immer in unseren Herzen tragen.“