Schwarze Rauchwolke entdeckt: Kamerad eilt mit Gartenschlauch zu Hilfe

Kurz nach 18 Uhr wurde die Feuerwehr Maria Lankowitz am 22. September zu einem Akku-Brand alarmiert. Für Feuerwehrkamerad Martin Kranzelbinder begann der Einsatz allerdings bereits einige Augenblicke zuvor. Von seinem Fenster aus hatte er eine schwarze Rauchwolke auf dem Grundstück seines Nachbarn bemerkt. Er reagierte sofort, verständigte die Einsatzkräfte und lief anschließend mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zum Brandort. Dort leitete Kranzelbinder erste Löschmaßnahmen ein. Den Akku kühlte er bis zum Eintreffen seiner Kameraden weiter mit Wasser.

Brandausbreitung verhindert

Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und damit ein größerer Schaden vermieden werden. Die Feuerwehr weist allerdings darauf hin, dass bei solchen Einsätzen der Eigenschutz immer an erster Stelle stehen müsse. Gerade bei brennenden Akkus können hohe Temperaturen und gefährliche Rauchgase entstehen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich ein bereits gelöschter Akku wieder entzündet. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde der betroffene Bereich deshalb mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zur weiteren Kühlung kam der Akku anschließend in ein Wasserbad.

©FF Maria Lankowitz Feuerwehrmann verhindert… ©FF Maria Lankowitz Feuerwehrmann verhindert …größeren Akku-Brand.

Feuerwehr macht auf Gefahren aufmerksam

Unter der Einsatzleitung von Oberbrandinspektor Daniel Gspurning standen insgesamt zehn Feuerwehrleute im Einsatz. Vier weitere Kameraden blieben im Rüsthaus in Bereitschaft. Auch die Polizei war vor Ort. Warum der Akku in Brand geriet, ist derzeit nicht bekannt. „Der Einsatz zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit, Zivilcourage und rasches Handeln im Ernstfall sein können. Gleichzeitig weist die Feuerwehr darauf hin, dass bei Bränden der Eigenschutz immer oberste Priorität hat. Insbesondere von brennenden Akkus können durch hohe Temperaturen, Rauchgase und eine mögliche Wiederentzündung erhebliche Gefahren ausgehen“, betont die Feuerwehr.