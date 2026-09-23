Großeinsatz in Weiz: Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Am Mittwochnachmittag brach in Hirnsdorf (Bezirk Weiz) in der Steiermark ein Feuer in einem großen Wohnhaus aus. 15 Feuerwehren stehen mit fast 200 Einsatzkräften im Einsatz.

Insgesamt rückten 15 Feuerwehren aus der Region zum Brandort aus. Rund 192 Einsatzkräfte sind mit 33 Fahrzeugen an den Löscharbeiten beteiligt. Das Gebäude stellt die Einsatzkräfte dabei vor besondere Herausforderungen. Es handelt sich um ein großes Wohnhaus, das nur teilweise bewohnt ist. Dadurch gestalten sich die Löscharbeiten entsprechend schwierig.

©BFV Weiz 15 Feuerwehren mit rund 200 Einsatzkräften rücken zum Brand aus.

Löscharbeiten dauern an

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich die Bewohnerin nicht im Gebäude. Nach derzeitigen Informationen wurde niemand verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache sollen von der Polizei aufgenommen werden. Am Mittwochabend war der Einsatz noch im Gange. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der schwierigen Löscharbeiten dürfte die Feuerwehr noch bis in die Nacht hinein beschäftigt sein.