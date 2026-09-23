Pflegelehre: Drei Jugendliche erzählen von ihrem ersten Jahr in Weiz

Gemeinsam mit ihrer Ausbildnerin DGKP Angelika Flechl trafen die drei Jugendlichen am Uniklinikum Graz auf Pflegedirektorin Gabriele Möstl. Nach dem ersten Ausbildungsjahr ging es um die Erfahrungen aus Berufsschule und Praktika, aber auch darum, was die Arbeit mit Menschen mit ihnen persönlich gemacht hat. „Ich glaube, ich bin vor allem reifer geworden“, erzählt Florian. Gesundheit und Zeit würde er heute nicht mehr als selbstverständlich betrachten. Auch Jana hat durch ihre Arbeit einen anderen Blick auf den Alltag bekommen. Wer Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen begleite, merke, „wie wertvoll Gesundheit, Lebenszeit und die kleinen Dinge im Alltag eigentlich sind“.

Manchmal sind fünf Minuten entscheidend

Eine Erfahrung haben die Jugendlichen besonders früh gemacht: Pflege besteht nicht nur aus medizinischen oder praktischen Tätigkeiten. Manchmal ist es ein Gespräch, ein offenes Ohr oder ein kleiner Handgriff, der für einen Menschen einen großen Unterschied macht. „Manchmal dauert es vielleicht nur fünf Minuten, die man sich nimmt, um mit jemandem zu reden, und es verändert schon sehr viel“, erzählt Tamara. Auch Florian hat erlebt, wie wichtig Zuhören sein kann. Jana bestätigt, dass manchmal bereits etwas Zeit oder Unterstützung im Alltag ausreicht, damit sich Patientinnen und Patienten besser fühlen.

Patienten fragen nach den Jugendlichen

Für Ausbildnerin Angelika Flechl sind genau solche Momente ein Zeichen dafür, wie stark sich die drei im ersten Jahr entwickelt haben. „Sie sehen Dinge und werden selbstständig aktiv“, sagt sie. Das kann ein leerer Trinkbecher sein, den ein Patient nicht selbst auffüllen kann, oder ein Mensch, der gerade jemanden zum Reden braucht. Auch in den Pflegeteams seien die Jugendlichen mittlerweile gut angekommen. Besonders berührend: Nach den drei Lehrlingen hätten Patientinnen und Patienten bereits ausdrücklich gefragt. „Wo ist denn heute die Tamara?“, „Wo ist die Jana?“ oder „Wo ist der Florian?“ – für die Jugendlichen ein Zeichen dafür, dass sie bereits persönliche Beziehungen aufgebaut haben.

Ausgezeichnetes erstes Jahr

Auch schulisch und praktisch lief das erste Jahr erfolgreich. Alle drei schlossen das erste Berufsschuljahr mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Aus ihren Praktika erhielten sie durchwegs positive Rückmeldungen. Jana Schütter ist außerdem für den Vita Pflegeaward 2026 der Kleinen Zeitung in der Kategorie „Pfleger*in Ausbildung“ nominiert. Für Tamara blieb insbesondere ein dreiwöchiges Praktikum in der Behindertenbetreuung bei LebensGroß in Gratkorn in Erinnerung. „Das waren die schönsten drei Wochen meines Lebens“, erzählt sie. Die betreuten Menschen hätten sich über ihr Kommen gefreut und nach ihrem Praktikum nach ihr gefragt. „Da merkt man, dass man einen Eindruck hinterlässt – oftmals mehr, als man glaubt“, sagt Tamara. Der Eindruck war offenbar nachhaltig: Noch während des Praktikums erhielt sie ein Jobangebot für die Zeit nach ihrem Lehrabschluss.

Auch im Freundeskreis gefragt

Mittlerweile werden die angehenden Pflegefachassistentinnen und -assistenten sogar im privaten Umfeld mit Gesundheitsfragen konfrontiert. Freunde und Familienmitglieder fragen etwa, ob eine Wunde ärztlich behandelt werden müsse. Für die Jugendlichen bedeutet das auch, die eigenen Grenzen zu erkennen. Denn trotz ihrer bisherigen Erfahrungen befinden sie sich weiterhin in Ausbildung.

Pflege zeigt auch schwierige Zeiten

Neben den schönen Momenten lernen die drei aber auch die belastenden Seiten des Berufs kennen. Dazu gehören etwa plötzliche Verschlechterungen des Gesundheitszustands oder der Tod von Patientinnen und Patienten, zu denen bereits eine persönliche Beziehung entstanden ist. Für Angelika Flechl gehört deshalb nicht nur fachliches Wissen zur Ausbildung. Die Jugendlichen sollen auch lernen, mit emotional schwierigen Situationen umzugehen. Eine offene Gesprächskultur sei dabei besonders wichtig. „Eine offene Gesprächskultur ist essenziell“, betont Flechl. Gleichzeitig habe auch sie selbst durch die drei Jugendlichen neue Perspektiven gewonnen. Ihre Neugier habe sie daran erinnert, manches wieder mit anderen Augen zu betrachten.

Pilotprojekt soll weiter ausgeweitet werden

Die Pflegelehre zur Pflegefachassistenz ist im Verbund aus LKH und Uniklinikum Graz weiterhin ein Pilotprojekt. Wie es nach dem ersten Ausbildungsdurchgang weitergeht, steht derzeit noch nicht endgültig fest. „Wir begleiten unsere Auszubildenden jetzt einmal durch die vier Jahre und lernen gemeinsam aus dieser Zeit“, erklärt Pflegedirektorin Gabriele Möstl. Danach soll sich zeigen, wie das Modell weiterentwickelt werden kann. Für Möstl ist bereits jetzt klar, dass die Ausbildung vom großen Einsatz der Beteiligten profitiert. Besonders hebt sie die Arbeit der Praxisanleiterin hervor: „Sie ist damit eine echte Pionierin und hat wesentlich dazu beigetragen, dass das erste Jahr der Pflegelehre am LKH Weiz so erfolgreich verlaufen ist.“ Auch Angelika Flechl zieht nach dem ersten Jahr eine sehr persönliche Bilanz: „Ich bin unglaublich glücklich mit der Lehrlingsauswahl.“ Besonders freue sie sich darüber, „drei so wundervolle junge Menschen ein Stück ihres Lebens begleiten zu dürfen“.