Sonne, dann kippt Wetter: Wo es am Donnerstag in der Steiermark regnen soll

Wer am Donnerstag früh unterwegs ist, darf sich zunächst noch über viel Sonnenschein freuen. Im Tagesverlauf ändert sich das Wetter jedoch zunehmend. Aus Norden ziehen Wolkenfelder auf, am Nachmittag sind Regenschauer möglich.

Zu Beginn des Tages überwiegt noch der Sonnenschein. Nach und nach breiten sich jedoch von Norden her dichtere Wolken über das Land aus. Im Laufe des Nachmittags steigt damit auch die Schauerneigung, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. Besonders im Westen und Norden der Steiermark sind Regengüsse möglich. Im Süden bleibt es tendenziell länger trocken.

Lebhafter Wind

Zusätzlich frischt der Nordwestwind im Tagesverlauf häufig auf. Damit fühlt sich das Wetter trotz der vergleichsweise milden Temperaturen teilweise kühler an. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad. Tagsüber werden je nach Region 14 bis rund 21 Grad erreicht. Am kühlsten bleibt es mit etwa 14 Grad in Mariazell, während in Bad Radkersburg bis zu 21 Grad möglich sind.