Überholmanöver endet mit Frontal-Crash: 26-Jährige verletzt

Gestern Nachmittag kam es auf der B72 bei St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) bei einem Überholmanöver zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin wurde verletzt.

Nach einer Frontalkollision musste eine 26-Jährige gestern ins LKH Leoben gebracht werden.

Nach einer Frontalkollision musste eine 26-Jährige gestern ins LKH Leoben gebracht werden.

Kurz vor 18 Uhr war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Transporter auf der B72 von Krieglach kommend in Richtung St. Kathrein am Hauenstein unterwegs. Bei Straßenkilometer 75,0 setzte der 19-Jährige zum Überholen eines Holztransporters samt Aufleger an. Dieser wurde von einer 53-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt.

Auto gegen Leitschiene geschleudert

Beim Überholvorgang dürfte der 19-Jährige einen entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einer 26-jährigen Deutschen, übersehen haben. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto der 26-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Leitschiene geschleudert. Der Transporter des 19-Jährigen streifte zudem den Aufleger des Holztransporters und kippte anschließend auf die Seite.

Junge Frau kam ins Krankenhaus

Die 26-Jährige erlitt Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Leoben eingeliefert. Der 19-jährige Lenker, dessen Beifahrer sowie die 53-jährige Lenkerin des Holztransporters blieben unverletzt, teilt die Polizei mit.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Ratten, die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Hauenstein mit 21 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Krieglach mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen. Die mit dem 19-Jährigen und der 53-Jährigen durchgeführten Alkomattests verliefen negativ. Bei der 26-Jährigen war ein Alkotest aufgrund ihrer Verletzungen nicht möglich, heißt es abschließend.