Sekundenschlaf: Zwei Verletzte nach Frontal-Kollision ins Spital gebracht

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am gestrigen Mittwochabend auf der B73 bei Gralla (Leibnitz) wurden zwei Personen verletzt. Eine 54-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden.

Gegen 18.20 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen von der Landesleitzentrale (LLZ) zu einem Verkehrsunfall auf der B73 gerufen. Ein 41-Jähriger aus Graz war mit seinem Auto von Westen kommend in Richtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 54-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Laut eigenen Angaben dürfte der 41-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn geraten sein, teilt die Polizei heute mit. Die 54-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der 41-Jährige erlitt ebenso Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Wagna gebracht. Die mit beiden Lenkern durchgeführten Alkomattests verliefen negativ.

Straße war über eine Stunde lang gesperrt

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B73 zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen barg die beiden Unfallfahrzeuge und transportierte sie ab. Die Feuerwehr Obergralla stand mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.