Legionellen-Fund bei steirischer Polizei: Dienststelle ist „marode“

Bröckelnde Wände, veraltete Räume und nun auch noch ein auffälliger Wasserbefund: In der Polizeiinspektion Bruck an der Mur sorgen die Arbeitsbedingungen für Kritik. Die Direktion bestätigt, dass die Dienststelle marode ist.

Wer das Polizeigebäude in Bruck an der Mur von außen betrachtet, dürfte kaum erahnen, welche Probleme sich im Inneren zeigen sollen.

Wer das Polizeigebäude in Bruck an der Mur von außen betrachtet, dürfte kaum erahnen, welche Probleme sich im Inneren zeigen sollen.

Wer das Polizeigebäude in Bruck an der Mur von außen betrachtet, dürfte kaum erahnen, welche Probleme sich im Inneren zeigen sollen. Die Dienststelle in der Herzog-Ernst-Gasse ist offenbar deutlich in die Jahre gekommen. Besonders brisant: Im Sanitärbereich der Polizistinnen sollen bei Untersuchungen Legionellen nachgewiesen worden sein. Die gemessene Konzentration soll allerdings unter jenem Wert liegen, ab dem von einer gesundheitlichen Gefährdung ausgegangen wird. Eine Erkrankung von Bediensteten wird nicht berichtet.

Wände bröckeln, Räume sind veraltet

Der Wasserbefund ist offenbar nicht das einzige Problem. Wände sollen Risse aufweisen, Kanzlei- und Ruheräume sowie Sanitäranlagen werden als veraltet beziehungsweise sanierungsbedürftig beschrieben. Auch die räumliche Situation bereitet demnach Schwierigkeiten: Polizistinnen müssten nach dem Duschen Bereiche beziehungsweise Übergänge benutzen, die auch von anderen Personen frequentiert werden. Dadurch fehle es an Privatsphäre. Hinzu kommen Sicherheitsfragen. So sollen die Gewahrsamszellen nicht über eine ausreichende Videoüberwachung verfügen.

Polizei bestätigt maroden Zustand

Dass Handlungsbedarf besteht, wird von der Polizei nicht grundsätzlich bestritten. „Die Zustände der Dienststelle sind marode“, bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, Fritz Grundnig, gegenüber der Kronen Zeitung. Demnach laufen bereits Gespräche zwischen der Landespolizeidirektion und dem Innenministerium. Wie eine mögliche Sanierung aussehen könnte und wann konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Polizeiinspektion Bruck an der Mur befindet sich offiziell in der Herzog-Ernst-Gasse 9–11. Sie gehört zum Bezirkspolizeikommando Bruck-Mürzzuschlag. Mittlerweile beschäftigt die Situation auch die Politik. Die FPÖ kündigte eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister an. Der steirische FPÖ-Landtagsabgeordnete Philipp Könighofer fordert zudem einen raschen Sanierungsfahrplan.