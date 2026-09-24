Nach Rottweiler-Attacke in der Steiermark: Hund soll eingeschläfert werden

Eine Woche nach der schweren Hundeattacke in Wies zeichnet sich ab, wie es mit dem Rottweiler weitergehen soll. Sowohl die Gemeinde als auch seine Besitzerin sprechen sich dafür aus, den Hund einschläfern zu lassen.

Die Zukunft jenes Rottweilers, der in Wies in der Südweststeiermark seine eigene Besitzerin schwer verletzt hatte, war zuletzt noch offen, 5 Minuten hat berichtet: Rottweiler attackiert Besitzerin: Frau lebensgefährlich verletzt. Nun gibt es eine klare Entwicklung: Der Hund soll eingeschläfert werden. Wie jetzt bekannt wurde hat die Gemeinde Wies sich gegenüber den zuständigen Stellen des Landes für diesen Schritt ausgesprochen. Auch die Besitzerin selbst soll inzwischen eine entsprechende Entscheidung getroffen haben.

Besitzerin will Hund einschläfern lassen

Wies-Bürgermeister Josef Waltl erklärte in einem Bericht der Kleinen Zeitung, dass ihm die Besitzerin am Mittwoch schriftlich mitgeteilt habe, dass der Rottweiler eingeschläfert werden soll. Auch die Gemeinde möchte nach den bisherigen Vorfällen offenbar kein weiteres Risiko eingehen und sprach sich gegenüber den Verantwortlichen des Landes ebenfalls für eine Einschläferung aus. Eine Stellungnahme des Landes zum weiteren Vorgehen lag laut dem Bericht zunächst nicht vor. Der Rottweiler befindet sich derzeit im Landestierheim Arche Noah in Graz, wo er nach der Attacke untergebracht worden war.

Rottweiler hatte bereits zuvor zugebissen

Der Fall hatte in den vergangenen Tagen auch deshalb für Aufsehen gesorgt, weil es sich nicht um den ersten Bissvorfall mit dem Tier gehandelt haben soll. Wie 5 Minuten bereits berichtete, waren allein im laufenden Jahr drei weitere Vorfälle mit demselben Rottweiler bekannt geworden: Nach Rottweiler-Attacke in der Steiermark: Hund biss schon dreimal zu. Einmal soll ein Postbote verletzt worden sein, in zwei weiteren Fällen soll der Hund andere Hunde gebissen haben. Auch die Gemeinde hatte sich bereits vor der schweren Attacke mit der Haltung des Tieres beschäftigt. Nachdem sich Nachbarn gemeldet hatten, war die Besitzerin im Juni schriftlich auf eine ordnungsgemäße Haltung ihres Hundes hingewiesen worden.

Besitzerin bei Attacke lebensgefährlich verletzt

Zu der folgenschweren Attacke kam es am 16. September im Wieser Ortsteil Gaißeregg. Die Besitzerin war mit dem rund 50 Kilogramm schweren Rottweiler unterwegs und machte gegen 11.50 Uhr im Schatten eines Baumes eine Pause. Plötzlich soll der Hund die Frau attackiert und ihr mehrfach in den rechten Ober- und Unterarm gebissen haben. Die Verletzungen waren so schwer, dass zunächst Lebensgefahr bestand. Trotz ihrer Verletzungen gelang es der Frau noch, den Rottweiler einzufangen, ihm einen Maulkorb anzulegen und ihn an einem Baum festzubinden. Eine Anrainerin entdeckte die Verletzte, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Rettungshubschrauber C12 brachte die Frau anschließend ins LKH Graz. Später kam die erleichternde Nachricht: Ihr Zustand stabilisierte sich, sie war nicht mehr in Lebensgefahr.