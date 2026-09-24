Von 1 auf 23 Grad: Steiermark-Wetter macht am Wochenende einen Sprung

Jacke am Donnerstag, Sonnenbrille am Wochenende: In der Steiermark zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen von zwei Seiten. Nach Schauern und lebhaftem Wind steigen die Temperaturen bis Sonntag wieder auf 23 Grad.

Wer am Donnerstagmorgen aus dem Haus geht, bekommt die herbstliche Seite des Septembers deutlich zu spüren. Gerade einmal 1 bis 8 Grad werden in der Früh gemessen. Zunächst scheint laut GeoSphere Austria in weiten Teilen der Steiermark noch die Sonne, doch das bleibt nicht überall so. Bereits am Vormittag ziehen von Norden dichtere Wolken auf und breiten sich nach und nach auf viele Regionen aus, 5 Minuten hat berichtet: Sonne, dann kippt Wetter: Wo es am Donnerstag in der Steiermark regnen soll. Am Nachmittag sind schließlich Regenschauer möglich. Gleichzeitig frischt der Wind auf. Mehr als 15 Grad in Mariazell beziehungsweise rund 20 Grad in Bad Radkersburg sind heute nicht zu erwarten.

Regen am Abend, dann kommt der Nebel

Auch am Donnerstagabend halten sich zunächst vielerorts dichte Wolken. Stellenweise regnet es noch, am längsten dürfte sich das unbeständige Wetter im Norden halten. Südlich des Alpenhauptkamms bessert sich die Lage schneller. Dort lösen sich die Wolken nach Einbruch der Dunkelheit zunehmend auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 3 bis 7 Grad. Bis zum Morgen kann sich allerdings in vielen Regionen Nebel bilden.

Am Freitag dreht das Wetter

Zum Start ins Wochenende ändert sich das Bild deutlich. Zwar kann der Freitagmorgen noch grau ausfallen: Neben Nebelfeldern halten sich vor allem im Nordosten zunächst dichtere Wolken. Spätestens um die Mittagszeit soll sich aber überall trockenes und sonniges Wetter durchsetzen. Die Temperaturen erreichen zwischen 16 und 20 Grad.

Bis zu 23 Grad am Wochenende

Noch freundlicher präsentiert sich der Samstag. Hochdruckeinfluss bringt der Steiermark viel Sonne und trockenes Wetter. Frühnebel sollte sich rasch auflösen, danach steigen die Temperaturen auf 18 bis 22 Grad. Und auch der Sonntag macht seinem Namen voraussichtlich alle Ehre. Nach örtlichem Frühnebel wartet in weiten Teilen der Steiermark ein wolkenloser Himmel. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus südlichen Richtungen werden am Nachmittag 19 bis 23 Grad erreicht.