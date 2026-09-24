Nach Großbrand in der Steiermark: Mehrere Katzen sterben in den Flammen

Hohe Flammen, fast 200 Einsatzkräfte und mehr als ein Kilometer Löschleitungen: Der Großbrand in Hirnsdorf hielt die Feuerwehren bis heute auf Trab. Menschen blieben unverletzt, für mehrere Katzen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Bereits am Mittwochnachmittag hatte der Brand eines großen Wohnhauses in Hirnsdorf im Bezirk Weiz einen Großeinsatz ausgelöst. Wie 5 Minuten berichtete, rückten 15 Feuerwehren mit rund 200 Einsatzkräften und 33 Fahrzeugen an: Großeinsatz in Weiz: Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen. Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen im brennenden Gebäude befanden. Wenig später folgte die Entwarnung: Die Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Am Donnerstag gibt es nun neue Details zu dem folgenschweren Brand. Während alle Menschen den Flammen entkamen, verendeten mehrere Katzen in dem Wohnhaus.

Zwei Katzen überleben das Feuer

Zwei Katzen konnten den Brand überleben. Eines der Tiere wurde nach Angaben der Feuerwehr anschließend in ein Tierheim gebracht. Wie viele Katzen insgesamt ums Leben kamen, wurde nicht näher angegeben. Das betroffene Wohnhaus ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Mehr als ein Kilometer Löschleitungen

Der Einsatz verlangte den Feuerwehren einiges ab. Bereits beim Eintreffen schlugen laut Bezirksfeuerwehrverband Weiz meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Wegen des Ausmaßes wurde Abschnittsalarm ausgelöst. Eine besondere Herausforderung war die Löschwasserversorgung: Insgesamt mussten Löschleitungen mit einer Gesamtlänge von mehr als einem Kilometer verlegt werden. Zusätzlich bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen mithilfe von Drehleitern und Teleskopmasten. Selbst am Donnerstagmorgen war die Arbeit für die Feuerwehr noch nicht beendet. Ein endgültiges „Brand aus“ konnte zunächst nicht gegeben werden. Einsatzkräfte waren weiterhin vor Ort und löschten Glutnester ab.