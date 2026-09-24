Booking.com-Betrug: Diese Nachricht kann Urlauber viel Geld kosten

Wer eine Unterkunft über Booking.com gebucht hat, sollte derzeit bei Nachrichten zur eigenen Reise besonders genau hinsehen. Betrüger geben sich als die tatsächlich gebuchte Unterkunft aus und fordern Reisende dazu auf, ihre Buchungs- oder Kreditkartendaten zu bestätigen oder eine Vorauszahlung zu leisten. Das Tückische daran: Die Nachrichten können laut Arbeiterkammer korrekte persönliche Daten und sogar die tatsächlichen Reisedaten enthalten. Genau deshalb können sie auf den ersten Blick wie eine echte Nachricht des Hotels oder der Unterkunft wirken. Nach Angaben der AK Steiermark sind entsprechende Kundendaten in die Hände von Kriminellen gelangt.

„Sonst wird Ihre Buchung storniert“

Um ihre Opfer zum schnellen Handeln zu bringen, setzen die Betrüger auf Zeitdruck. In den Nachrichten wird etwa behauptet, dass die Reservierung storniert werde, wenn Daten oder Zahlung nicht innerhalb einer kurzen Frist bestätigt werden. Ein mitgeschickter Link führt anschließend auf Webseiten, die täuschend echt aussehen können. Die AK warnt ausdrücklich davor, dort persönliche Daten, Kreditkarteninformationen oder andere Zahlungsdaten einzugeben. Bereits das Öffnen eines externen Links könne zudem die Gefahr bergen, dass Schadsoftware auf Handy oder Computer gelangt.

Manche Opfer bezahlten gleich mehrmals

Besonders teuer wird die Masche, wenn Betroffene dem gefälschten Bezahllink folgen. Ist das Geld einmal an die Kriminellen überwiesen, kann es laut AK schwierig werden, den Betrag zurückzubekommen. In einzelnen Fällen kam noch ein weiterer Trick hinzu: Nach dem Bezahlvorgang sah es für Betroffene so aus, als hätte die Zahlung nicht funktioniert. Sie versuchten es deshalb erneut, teilweise mehrmals. Am Ende wurde dadurch ein Vielfaches des eigentlich vorgesehenen Betrags an die Betrüger überwiesen.

So erkennst du die Falle

Selbst wenn Name, Unterkunft und Reisedaten stimmen, sollte eine unerwartete Aufforderung zur Zahlung oder Datenbestätigung misstrauisch machen. Besonders aufmerksam sollte man werden, wenn plötzlich eine andere Zahlungsmethode verlangt oder mit einer kurzfristigen Stornierung gedroht wird. Die AK empfiehlt, nicht über Links in solchen Nachrichten zu reagieren. Stattdessen sollten Reisende ihre Unterkunft oder die Buchungsplattform über bereits bekannte beziehungsweise selbst recherchierte Kontaktdaten erreichen und nachfragen. Wer bereits Kreditkartendaten eingegeben hat, sollte die Karte möglichst rasch sperren lassen. Wurde schon Geld überwiesen oder abgebucht, rät die Arbeiterkammer dazu, sofort die Bank zu kontaktieren, eine mögliche Rückbuchung zu prüfen, Beweise zu sichern und Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Bereits im April heuer sorgte booking.con für Schlagzeilen, als Kriminelle Kontakt-und Reservierungsdaten von Kunden erbeutet hatten, 5 Minuten hat berichtet: Achtung Urlauber: Fiese Abzocke wegen Booking-Leck.