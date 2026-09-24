„Der ganze Abschnitt ist gesperrt“: Einsatz in Lieboch wirft Fragen auf

Polizeiautos, Straßensperren und auch ein Rettungshubschrauber sorgen am Donnerstag in Lieboch für Aufsehen. Mehrere 5 Minuten-Leser meldeten einen größeren Einsatz im Ortsteil Schadendorf. Nun ist klar, was dahintersteckt.

Was ist in Lieboch los? Mit dieser Frage haben sich am Donnerstag mehrere Leser an die 5 Minuten-Redaktion gewandt. Im Ortsteil Schadendorf läuft derzeit ein größerer Einsatz von Polizei und Rettung. Nach Schilderungen aus der Bevölkerung wurde ein ganzer Straßenabschnitt gesperrt. Autos mussten den Bereich verlassen beziehungsweise konnten nicht mehr zufahren. Auch Polizeifahrzeuge wurden vor Ort beobachtet. Selbst für Anrainer war zunächst nicht ersichtlich, was passiert war.

©Leser „Was war da los?“

Polizei bestätigt medizinischen Einsatz

5 Minuten hat bei der Polizei nachgefragt. Diese bestätigt, dass derzeit ein Einsatz läuft. Hinter den großräumigen Absperrungen steckt demnach ein medizinischer Notfall. Im Zuge des Rettungseinsatzes kam laut Polizei auch ein Defibrillator zum Einsatz. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der sich ebenfalls vor Ort befindet.

Deshalb wurde die Straße gesperrt

Die auffälligen Straßensperren stehen laut Polizei mit diesem medizinischen Einsatz in Zusammenhang. Unter anderem musste für den Rettungshubschrauber beziehungsweise die Arbeit der Einsatzkräfte ausreichend Platz geschaffen und der betroffene Bereich abgesichert werden. Weitere Details zum Gesundheitszustand der betroffenen Person oder zu den näheren Umständen des medizinischen Notfalls liegen derzeit nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert