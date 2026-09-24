Über 3 Promille auf der A2: Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Lenker

Ein Lkw-Lenker mit mehr als drei Promille, überladene Fahrzeuge und Verstöße bei Tiertransporten: Bei einer groß angelegten Kontrolle in der Steiermark machten die Einsatzkräfte am Mittwoch zahlreiche Entdeckungen.

Zwölf Stunden lang wurde am Mittwoch auf den steirischen Straßen besonders genau hingeschaut. Von 4 bis 16 Uhr kontrollierten Polizei, Finanzpolizei und Amtstierärzte den Verkehr auf dem höherrangigen Straßennetz. Der Schwerpunkt lag auf Tiertransporten und dem Schwerverkehr. Dabei blieb es nicht bei kleineren Beanstandungen. Insgesamt wurden unter anderem 15 Anzeigen nach dem Tiertransportgesetz erstattet. Hinzu kamen 75 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz im Bereich des Schwerverkehrs. Besonders auffällig war jedoch ein Lkw-Lenker auf der A2.

Lkw-Lenker hatte mehr als drei Promille

Der 36-Jährige war auf der Südautobahn im Bereich Gössendorf unterwegs. Seine laut Polizei sehr unsichere Fahrweise fiel den Beamten auf, sie hielten den Lkw an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mehr als drei Promille Alkohol hatte. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab, zudem wird er bei der zuständigen Behörde angezeigt. Der Lkw musste allerdings nicht am Straßenrand stehen bleiben: Ein Ersatzfahrer übernahm das Sattelkraftfahrzeug und konnte die Fahrt fortsetzen.

Überladungen und technische Mängel entdeckt

Auch bei zahlreichen anderen Schwerfahrzeugen wurden Verstöße festgestellt. Von den insgesamt 75 Anzeigen entfielen 30 auf Sozialvorschriften, 18 auf technische Mängel und 16 auf Überladungen. Vier weitere Anzeigen betrafen die Ladungssicherung. Zehn Lenker wurden wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt, weitere zehn Anzeigen gab es wegen anderer Verkehrsübertretungen. Die Einsatzkräfte führten außerdem 41 Alkohol-Vortests durch. In zwei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, einmal wurde ein Kennzeichen abgenommen. Fünf Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von rund 16.000 Euro wurden eingehoben. Zusätzlich stellten die Beamten 17 Organmandate aus.

Auch vier Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch

Bei der Schwerpunktaktion kamen zudem Sachverhalte ans Licht, die über Verwaltungsübertretungen hinausgehen. Insgesamt wurden vier Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch wegen des Verdachts der Fälschung von Beweismitteln beziehungsweise Datenfälschung erstattet. Für die Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung. Auch die Finanzpolizei wurde fündig und stellte laut Polizei steuerliche sowie ordnungspolitisch relevante Übertretungen fest. Nähere Details dazu wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Kontrollen sollen fortgesetzt werden. Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Klaus Rexeis, verweist dabei insbesondere auf den Tierschutz: „„Tiere sind keine Ware, sondern Lebewesen. Der Umgang mit ihnen erfordert fundierte Kenntnisse der Transport- und Beladungsvorschriften, um das Tierwohl jederzeit sicherzustellen.“ Ein hoher Kontrolldruck solle auch künftig gewährleistet werden.