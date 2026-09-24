Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall: Fahrer mit Spineboard befreit

Am Mittwoch kam es auf der L360 im steirischen Bezirk Weiz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein verletzter Lenker musste von Feuerwehr und Rettung aus seinem Fahrzeug gerettet werden.

Am Mittwochnachmittag, 23. September, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Untergrossau gegen 13.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L360 alarmiert. Laut Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Personen dabei verletzt. Bei der Ankunft der Feuerwehr befand sich eine verletzte Person noch im Fahrzeug. Ein zufällig vorbeikommendes Mitglied des Roten Kreuzes hatte bereits mit der Erstversorgung begonnen. Drei Rettungssanitäter der Feuerwehr unterstützten anschließend bei der weiteren Versorgung.

©FF Untergrossau | Schwerer Unfall fordert Einsatz von Feuerwehr und Rettung.

Fahrer mit Spineboard gerettet

Aufgrund des Zustands des Fahrzeuglenkers bereiteten die Einsatzkräfte das hydraulische Rettungsgerät für eine möglichst schonende Bergung vor. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurde der Mann schließlich mithilfe eines Spineboards aus dem Fahrzeug gebracht. Anschließend wurde der verletzte Lenker zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Feuerwehr sichert Unfallstelle ab

Während der Rettungsmaßnahmen stellten die Feuerwehrleute den Brandschutz sicher und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Zudem wurde der Verkehr im Bereich der Unfallstelle geregelt. Nachdem die Polizei ihre Dokumentation abgeschlossen hatte, wurden die beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt und gesichert abgestellt. Danach beseitigten die Einsatzkräfte herumliegende Fahrzeugteile und kümmerten sich um weitere ausgelaufene Betriebsmittel.

Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr Untergrossau war mit 13 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren die Polizei mit vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie die ASFINAG mit einem Fahrzeug vor Ort.