Fall Johanna G.: Cobra-Beamter wegen Mordes angeklagt

Rund acht Monate nach dem Tod der 34-jährigen Johanna G. gibt es eine neue Entwicklung: Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen einen Cobra-Beamten Anklage wegen Mordes erhoben. Er bestreitet, die Steirerin getötet zu haben.

Der Fall sorgte zu Jahresbeginn weit über die Steiermark hinaus für Aufsehen. Die 34-jährige Johanna G. war im Jänner zunächst als vermisst gemeldet worden. Wenige Tage später herrschte traurige Gewissheit: Ihre Leiche wurde in einem Waldstück gefunden. Ein Cobra-Beamter geriet ins Visier der Ermittler und wurde festgenommen, 5 Minuten hat berichtet: Vermisstenfall Johanna G.: Hausdurchsuchung belastet Cobra-Beamten (30). Nun, mehr als acht Monate später, sind die Ermittlungen so weit fortgeschritten, dass die Staatsanwaltschaft Graz Anklage erhoben hat. Dem mittlerweile 31 Jahre alten Polizisten werden Mord und Störung der Totenruhe vorgeworfen.

Johanna G. soll mit Gürtel erdrosselt worden sein

Mit der Anklage werden erstmals konkrete Details dazu bekannt, wie Johanna G. nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ums Leben gekommen sein soll. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, die Steirerin am 9. Jänner 2026 vorsätzlich mit einem Gürtel erdrosselt zu haben. Anschließend soll er ihren Leichnam mit einem Auto zu seinem Wohnhaus gebracht und in einem nahe gelegenen Waldstück vergraben haben. Dabei handelt es sich um die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Über Schuld oder Unschuld des Mannes hat ein Gericht noch nicht entschieden.

Cobra-Beamter bestreitet Mordvorwurf

Der Angeklagte weist den zentralen Vorwurf zurück. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, verantwortet sich der bislang gerichtlich unbescholtene 31-Jährige hinsichtlich des Mordvorwurfs nicht geständig. Anders sieht es bei den Geschehnissen danach aus: Dass er den Leichnam von Johanna G. transportiert und anschließend in einem Waldstück vergraben hat, gibt der Polizist laut Staatsanwaltschaft zu.

Bis zu lebenslange Haft möglich

Sollte der 31-Jährige wegen Mordes verurteilt werden, sieht der gesetzliche Strafrahmen laut Staatsanwaltschaft zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Freiheitsstrafe vor. Wann sich der Cobra-Beamte vor dem Landesgericht für Strafsachen Graz verantworten muss, steht derzeit noch nicht fest. Parallel dazu waren noch weitere Vorwürfe Gegenstand von Ermittlungen. Dabei ging es um den Diebstahl der Dienstwaffe eines Polizeikollegen, Ausbildungsmaterial des Einsatzkommandos Cobra Süd sowie den unbefugten Besitz von Schusswaffen. Dieses Ermittlungsverfahren wurde angesichts der Mordanklage vorerst unter dem Vorbehalt einer späteren Verfolgung eingestellt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.