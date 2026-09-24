Grazer Baufirma pleite: Jetzt geht es um Überweisungen vor der Insolvenz

Die Firma mit Sitz in Graz-Gösting schlitterte Ende 2022 in die Insolvenz. Doch mit der Pleite war die Angelegenheit nicht beendet. Inzwischen müssen sich vier Männer vor dem Straflandesgericht Graz verantworten. Der Vorwurf: betrügerische Krida zulasten der Gläubiger. Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, was vor der Insolvenz mit dem Geld der Bau-GmbH passiert ist und wer zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Geschäfte führte. Laut Anklage soll vor der Pleite eine Vielzahl betrieblich nicht gerechtfertigter Überweisungen und Barbehebungen vom Geschäftskonto veranlasst worden sein. Dadurch soll Geld dem Zugriff der Gläubiger entzogen worden sein. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Wer führte die Baufirma tatsächlich?

Gerade diese Frage scheint im Verfahren noch keineswegs geklärt zu sein. Angeklagt sind drei Geschäftsführer sowie ein mutmaßlicher Beitragstäter. Beim jüngsten Verhandlungstermin saßen allerdings nur zwei der vier Männer im Gerichtssaal. Einer war krankheitsbedingt verhindert, ein weiterer hatte ein Attest aus der Slowakei übermittelt und war laut Bericht darüber hinaus für Gericht und Verteidigung nicht erreichbar. Auch einer der anwesenden Angeklagten bestritt eine maßgebliche Rolle. Auf die Fragen der Richterin, ob er als De-facto-Geschäftsführer gehandelt, einen Scheingeschäftsführer eingesetzt oder gläubigerschädigende Handlungen gesetzt habe, antwortete er jeweils mit Nein. Die Verantwortung dafür verortete er beim Angeklagten in der Slowakei.

Elf Gläubiger meldeten 332.000 Euro an

Welche finanziellen Dimensionen die Insolvenz hatte, wurde durch die Aussage des damaligen Insolvenzverwalters deutlich. Elf Gläubiger hatten demnach Forderungen in Höhe von insgesamt 332.000 Euro angemeldet. Persönlichen Kontakt zu den nun angeklagten Männern habe der Insolvenzverwalter nach eigenen Angaben nicht gehabt. Über eine Steuerberatungskanzlei sei allerdings im Auftrag eines anderen Mannes ein Vergleich über 25.000 Euro angeboten worden. Die Gläubiger nahmen diesen an. Die Quote lag bei rund 7,7 Prozent.

USB-Stick sorgt für Vertagung

Für eine unerwartete Wendung sorgte schließlich die Befragung eines Zeugen aus der Baubranche. Eine Verteidigerin wollte wissen, ob bei einer Besprechung zu einem Bauprojekt in der Oststeiermark sogenannte Cashback-Zahlungen in Höhe von 72.000 Euro Thema gewesen seien. Der Zeuge verneinte das. Daraufhin wollte die Verteidigung eine Aufnahme einer Besprechung auf einem USB-Stick vorlegen. Dieser konnte jedoch nicht einfach in einen Gerichtscomputer gesteckt werden. Das Verfahren wurde vertagt. Beim nächsten Termin soll geklärt werden, wie mit der Aufnahme umgegangen wird. Auch die offenen Fragen rund um die Verantwortlichkeiten innerhalb der Firma bleiben damit vorerst ungeklärt. Ein Urteil gibt es noch nicht.