Enkel hört laute Hilferufe, dann müssen Einsatzkräfte ausrücken

Bei Forstarbeiten in Breitenau am Hochlantsch kam es Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall. Ein 67-Jähriger wurde von einem Baumstamm eingeklemmt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Forsteinsatz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag endete am Donnerstagvormittag, 24. September 2026, mit einem Unfall. Ein 67-jähriger Mann war gemeinsam mit seinem 17-jährigen Enkel im eigenen Wald in Breitenau am Hochlantsch mit Holzarbeiten beschäftigt. Gegen 9 Uhr kam es dabei zu dem folgenschweren Zwischenfall.

Baumstamm klemmt Fuß ein

Der 67-Jährige arbeitete im steilen Gelände mit einer Motorsäge und war damit beschäftigt, Bäume zu fällen und zu entasten. Sein Enkel bediente währenddessen einen Traktor mit angehängter Seilwinde. Der Großvater befestigte schließlich eine rund 15 Meter lange Fichte am Stahlseil der Winde. Anschließend übernahm er selbst die Bedienung der Seilwinde per Fernsteuerung, um den Baum in Richtung Straße zu ziehen. Beim Anziehen geriet der Baumstamm jedoch in Bewegung und rollte zur Seite. Dabei wurde der rechte Fuß des 67-Jährigen eingeklemmt.

Enkel hört Hilferufe

Der 17-Jährige bemerkte den Unfall, nachdem er die Hilferufe seines Großvaters gehört hatte. Er stieg zum Unfallort hinunter und konnte den 67-Jährigen schließlich aus seiner misslichen Lage befreien. Anschließend setzte der Jugendliche die Rettungskette in Gang.

Mit Tau aus steilem Gelände gerettet

Nach der medizinischen Erstversorgung musste der Verletzte aufgrund des schwierigen Geländes mit einem Tau geborgen werden. Danach wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 17 ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, geflogen. Der 67-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. An der Rettungsaktion waren mehrere Einsatzorganisationen beteiligt. Neben der Polizei und zwei Alpinpolizisten standen die Bergrettung Mixnitz, die Feuerwehr Breitenau am Hochlantsch, die Rettung sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 17 im Einsatz.