Kurz vor dem Fest: Leibnitz muss Erntedankfest absagen

Bereits bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag hatte sich die schwierige Situation abgezeichnet. Weder der zweite Nachtragsvoranschlag noch eine geplante Umschichtung innerhalb des Budgets erhielten die notwendige Mehrheit. Damit fehlte auch die finanzielle Grundlage für das mehrtägige Fest, das nach längerer Pause heuer wieder nach Leibnitz zurückkehren sollte. Besonders brisant: Auch das Bürgerforum Leibnitz (BFL), das gemeinsam mit FPÖ und ÖVP die Stadt regiert, stimmte gegen die entsprechenden Beschlüsse.

Bürgermeister kritisiert politische Entscheidung

Bürgermeister Kos bedauert die Absage und sieht das Fest durch den politischen Streit gefährdet. Er hätte sich nach eigenen Angaben eine Entscheidung gewünscht, bei der die Auswirkungen auf die Stadt und nicht parteipolitische Interessen im Mittelpunkt stehen. Auch Vizebürgermeister Pießnegger zeigt sich enttäuscht. Aus seiner Sicht hätte die Veranstaltung Besucher nach Leibnitz gebracht und damit auch Gastronomie, Tourismus und andere Betriebe vor Ort unterstützt. Die Kritik richtet sich dabei nicht ausschließlich gegen das BFL. Auch die SPÖ, die stärkste Fraktion im Gemeinderat, verweigert dem Vorhaben zuletzt die Zustimmung. Zuvor hatte sie das Fest im Stadtrat noch unterstützt.

Stadt bleibt auf Ausgaben sitzen

Nach Angaben von Bürgermeister Kos hätte die Finanzierung kurzfristig noch durch Sponsoren unterstützt werden können. Ohne entsprechenden Beschluss des Gemeinderats könne er die Veranstaltung jedoch nicht freigeben. Andernfalls würde er sich nach eigener Aussage dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs aussetzen. Für die Stadt entstehen durch die Absage bereits Kosten im mittleren vierstelligen Bereich. Unter anderem geht es um bereits getätigte Werbeausgaben und Stornogebühren.

Stadt bleibt auf Ausgaben sitzen

Nach Angaben von Bürgermeister Kos hätte die Finanzierung kurzfristig noch durch Sponsoren unterstützt werden können. Ohne entsprechenden Beschluss des Gemeinderats könne er die Veranstaltung jedoch nicht freigeben. Andernfalls würde er sich nach eigener Aussage dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs aussetzen. Für die Stadt entstehen durch die Absage bereits Kosten im mittleren vierstelligen Bereich. Unter anderem geht es um bereits getätigte Werbeausgaben und Stornogebühren.

250.000 Euro Wertschöpfung erwartet

Kos rechnet damit, dass das Fest rund 5.000 Menschen nach Leibnitz hätte locken können. Nach seiner Berechnung wäre dadurch eine Wertschöpfung von mehr als 250.000 Euro entstanden. Die tatsächlichen Kosten für die Stadt hätten bei rund 19.000 Euro gelegen. Eine vom BFL ins Spiel gebrachte eintägige Alternative hätte laut Kos sogar mit rund 30.000 Euro zu Buche geschlagen. Trotz der aktuellen Absage kündigt der Bürgermeister bereits eine Fortsetzung an: Im kommenden Jahr soll das Erntedankfest wieder stattfinden.