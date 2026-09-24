„Es schneit gerade ordentlich“: Frau Holle schüttelt am Dachstein ihre Betten aus

Während im Tal noch herbstliche Stimmung herrscht, zeigt sich der Dachstein bereits winterlich. An der Bergstation setzte am Donnerstag kräftiger Schneefall ein und schon morgen soll frischer Neuschnee liegen.

„Leise rieselt der Schnee…“ – ein Blick auf die Webcam des Dachsteingletschers sorgt derzeit für einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter. An der Bergstation des Dachsteins fällt am Donnerstag bereits ordentlich Schnee. Der Dachsteingletscher selbst machte auf Facebook auf die winterlichen Wetterbedingungen aufmerksam. „Was sehen wir denn da auf der Dachstein-Webcam?“, heißt es in dem Beitrag.

Dachstein bekommt eine ordentliche Portion Neuschnee

Für Freitag stellt der Dachsteingletscher bereits eine besonders winterliche Kombination in Aussicht: frischen Neuschnee und traumhaftes Wetter. Während die Temperaturen in tieferen Lagen noch deutlich vom Winter entfernt sind, schüttelt Frau Holle am Dachstein bereits ordentlich ihre Betten aus. Die aktuellen Bilder der Webcam liefern jedenfalls einen ersten Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit.