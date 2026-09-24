Freitag startet trüb, dann kommt die Sonne

Der Freitag beginnt in Teilen der Steiermark noch mit Nebel und dichten Wolken. Im Laufe des Vormittags setzt sich aber immer mehr die Sonne durch. Bis zu 20 Grad sind möglich.

Wer am Freitag früh unterwegs ist, braucht vielerorts noch etwas Geduld: Am Morgen und am Vormittag ziehen sich einige Nebelfelder durch das Land. Besonders im Nordosten können sich zunächst noch dichte Wolken halten, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Sonne setzt sich durch

Spätestens rund um Mittag soll sich die Wetterlage aber deutlich freundlicher zeigen. Dann setzt sich in der gesamten Steiermark sonniges und trockenes Wetter durch. Der Nachmittag präsentiert sich damit vielerorts strahlend und ohne größere Niederschläge. Auch bei den Temperaturen wird es spätsommerlich freundlich. Die Höchstwerte bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 16 und 20 Grad. Dabei wird es von Nord nach Süd zunehmend milder.