1,7 Kilo schwer: Südoststeirer macht außergewöhnlichen Pilzfund

Mit einem außergewöhnlichen Fund kehrte ein Südoststeirer (76) aus Zehensdorf von seiner Schwammerlsuche zurück. Im Koralmgebiet entdeckte einen besonders stattlichen Steinpilz. Das Exemplar brachte ganze 1,7 Kilo auf die Waage.

Seit mehr als 20 Jahren ist der Südoststeirer regelmäßig auf der Suche nach Schwammerln. Besonders häufig geht es für ihn dabei auf die Hebalm und die Weinebene. Gemeinsam mit seiner Familie war er auch heuer mehrere Stunden im Wald unterwegs. Wie die Kleine Zeitung in einem Bericht schildert, war der 1,7-Kilo-Steinpilz dabei der außergewöhnlichste Fund. Auch der Pilzberater Jürgen Neuhold bestätigt, dass ein Steinpilz mit mehr als einem Kilogramm Gewicht nur sehr selten vorkommt. Zum Vergleich: Kleinere Exemplare bringen häufig etwa 50 bis 100 Gramm auf die Waage, mittelgroße Steinpilze liegen meist im Bereich von 150 bis 300 Gramm.

Gegessen wurde der Riesenpilz nicht

Trotz seiner beeindruckenden Größe landete der Fund allerdings nicht auf dem Teller. Beim Aufschneiden zu Hause zeigte sich, dass der Steinpilz bereits von Würmern befallen und damit nicht mehr für den Verzehr geeignet war. Grundsätzlich können laut Pilzberater auch große Steinpilze problemlos gesammelt werden, wenn sie noch fest und in gutem Zustand sind. Ist der Pilz hingegen bereits überreif und der Schwamm deutlich dunkelgrün, sollte er besser im Wald bleiben.

Familie war gemeinsam unterwegs

Bei der diesjährigen Tour wurde der Südoststeirer von seiner Frau und seinen Töchtern begleitet. Rund drei Stunden war die Familie unterwegs und hielt neben Steinpilzen auch nach Eierschwammerln Ausschau. Über die genaue Menge der gesammelten Pilze schweigt sich die Familie aus. Fest steht nur: Für den eigenen Bedarf sei heuer ausreichend zusammengekommen.

Seit Jahrzehnten auf Schwammerlsuche

Die Pilzsuche ist für den Südoststeirer längst mehr als die Jagd nach Zutaten für die Küche. Er genießt vor allem die Zeit im Wald und das Aufspüren der Pilze. Aus der jährlichen Ausbeute entstehen unter anderem Schwammerlsuppen oder türkischer Sterz. Der außergewöhnliche 1,7-Kilo-Fund konnte diesmal allerdings nicht verarbeitet werden.