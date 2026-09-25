Ring wird zum Problem: Feuerwehr hilft nach Auffahrunfall in Kapfenberg

Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Kapfenberg wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte die Rettungskräfte.

Am Nachmittag des 24. September 2026 kam es in Kapfenberg zu einem Auffahrunfall mit zwei Pkw. Beim Eintreffen der Feuerwehr Kapfenberg-Stadt befanden sich zwei verletzte Personen an der Unfallstelle, die bereits vom Rettungsdienst versorgt wurden. Die Feuerwehr unterstützte das Österreichische Rote Kreuz bei der Versorgung einer verletzten Person. Da ein Finger aufgrund einer Schwellung beeinträchtigt war, entfernten die Einsatzkräfte einen Ring, um weitere Probleme zu verhindern.

Unfallstelle abgesichert und Betriebsmittel gebunden

Neben der Unterstützung bei der medizinischen Versorgung übernahm die Feuerwehr auch die Absicherung der Unfallstelle und regelte die Verkehrssituation. Aus den beschädigten Fahrzeugen ausgetretene Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel aufgenommen und fachgerecht beseitigt. Nach Abschluss der Sicherungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Einsatzstelle an die zuständigen Kräfte übergeben werden. Der Einsatz der Feuerwehr Kapfenberg-Stadt wurde anschließend beendet.