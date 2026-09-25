Steirischer Gastrobetrieb zahlte 16-Jährigem Lohn und Überstunden nicht

Sein Lohn blieb aus, obwohl er gearbeitet hatte: Ein 16-Jähriger bekam nach Unterstützung der Arbeiterkammer Steiermark fast 2.500 Euro an offenen Ansprüchen nachbezahlt.

Laut Arbeiterkammer Steiermark fehlten dem Jugendlichen unter anderem der letzte Monatslohn, anteilige Sonderzahlungen sowie die Bezahlung von rund 20 geleisteten Überstunden inklusive Zuschlägen.

Laut Arbeiterkammer Steiermark fehlten dem Jugendlichen unter anderem der letzte Monatslohn, anteilige Sonderzahlungen sowie die Bezahlung von rund 20 geleisteten Überstunden inklusive Zuschlägen.

Ein 16-jähriger Steirer hatte drei Monate lang als Teilzeit-Aushilfe in einem Gastronomiebetrieb gearbeitet. Nach der einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses blieb die Auszahlung seiner offenen Ansprüche jedoch aus. Laut Arbeiterkammer Steiermark fehlten dem Jugendlichen unter anderem der letzte Monatslohn, anteilige Sonderzahlungen sowie die Bezahlung von rund 20 geleisteten Überstunden inklusive Zuschlägen.

Drei Monate ohne Lohn: AK forderte offene Summe ein

Die Arbeiterkammer Steiermark schaltete sich ein und forderte den ehemaligen Arbeitgeber zur Zahlung von knapp 2.500 Euro auf. Nachdem dieser nicht reagierte, brachte die AK den Fall vor Gericht. Mit Erfolg: Der Jugendliche bekam die ausstehenden Ansprüche schließlich vollständig nachbezahlt. Die Arbeiterkammer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf korrekte Entlohnung und die Auszahlung geleisteter Arbeitszeit haben.