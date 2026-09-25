340 Euro-Zuschuss: Diese Steirer können bald Bonus beantragen

Auch in der Heizperiode 2026/27 unterstützt das Land Steiermark Haushalte mit geringem Einkommen bei den Heizkosten. Der Zuschuss beträgt erneut 340 Euro pro Haushalt, die Einkommensgrenzen werden angehoben.

Pro Haushalt werden einmalig 340 Euro ausbezahlt. Dafür stellt das Land bis zu 6,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Pro Haushalt werden einmalig 340 Euro ausbezahlt. Dafür stellt das Land bis zu 6,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Viele Haushalte spüren weiterhin die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Um Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten, setzt das Land Steiermark den Heizkostenzuschuss auch in der Heizsaison 2026/27 fort. Pro Haushalt werden einmalig 340 Euro ausbezahlt. Dafür stellt das Land bis zu 6,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Einkommensgrenzen werden erhöht

Damit mehr Menschen mit niedrigem Einkommen die Unterstützung erhalten können, werden die Einkommensgrenzen angepasst. Grundlage dafür ist die aktuelle Armuts- und Ausgrenzungsgefährdungsgrenze.

Das sind die neuen Grenzen Einpersonenhaushalte: bis zu 1.827 Euro monatliches Nettoeinkommen (vorher 1.661 Euro)

bis zu 1.827 Euro monatliches Nettoeinkommen (vorher 1.661 Euro) Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: bis zu 2.741 Euro monatliches Nettoeinkommen ( vorher 2.492 Euro)

bis zu 2.741 Euro monatliches Nettoeinkommen ( vorher 2.492 Euro) Zusätzlich pro Kind im gemeinsamen Haushalt: 548 Euro (vorher 498 Euro) Berücksichtigt wird das monatliche Nettoeinkommen aller im Haushalt lebenden Personen.

Antragstellung ab 1. Oktober möglich

Der Heizkostenzuschuss kann von 1. Oktober 2026 bis 26. Februar 2027 beantragt werden. Die Anträge sind bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde, den Stadtämtern sowie den Servicecentern und Servicestellen der Stadt Graz möglich. Die Auszahlung erfolgt direkt durch die zuständige Abteilung des Landes Steiermark an die Antragsteller.

Unterstützung gezielt ausgerichtet

Nach Angaben des Landes erhielten in der vergangenen Heizperiode 17.533 steirische Haushalte den Zuschuss in Höhe von jeweils 340 Euro. Das Fördervolumen lag dabei bei rund 5,96 Millionen Euro. Auch heuer gelten bestimmte Voraussetzungen: Anspruchsberechtigt sind österreichische Staatsbürger sowie EU- und EWR-Bürger, die seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen und rechtmäßig ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark haben. Zusätzlich muss der Hauptwohnsitz seit 24. September 2026 an der Antragsadresse gemeldet sein. Nicht bezugsberechtigt sind Drittstaatsangehörige.

Land will Haushalte mit geringem Einkommen entlasten

Die steirische Landesregierung betont, dass die Unterstützung gezielt jenen Menschen zugutekommen soll, die durch die steigenden Kosten besonders belastet sind. Der Heizkostenzuschuss soll auch in der kommenden Heizperiode dazu beitragen, die finanzielle Belastung durch das Heizen der eigenen vier Wände abzufedern. Soziallandesrat Hannes Amesbauer sieht darin die konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses: „Die vergangene Heizperiode hat gezeigt, dass soziale Verantwortung und ein sorgsamer Umgang mit Steuergeld miteinander vereinbar sind. Wir haben den Heizkostenzuschuss gezielt auf die Steirerinnen und Steirer ausgerichtet. Daher können wir die Unterstützung von 340 Euro trotz aller budgetären Herausforderungen in voller Höhe aufrechterhalten. Diesen Weg setzen wir fort und passen gleichzeitig die Einkommensgrenzen an die aktuellen Gegebenheiten an. Die Teuerung bringt immer mehr Haushalte unter Druck. Unser Anspruch bleibt klar: Wir wollen jene Steirerinnen und Steirer verlässlich unterstützen, die diese Hilfe tatsächlich benötigen.”

Der Heizkostenzuschuss im Überblick: Heizkostenzuschuss: 340 Euro pro Haushalt

Bezugsberechtigt sind ausschließlich österreichische Staatsbürger sowie EU-/EWR-Bürger, die mindestens fünf Jahre den ununterbrochenen und rechtmäßigen Hauptwohnsitz in der Steiermark haben sowie seit 24. September 2026 an der Antragsadresse gemeldet sind. Einkommensgrenzen Einpersonenhaushalt: 1.827 Euro

Ehepaar beziehungsweise Haushaltsgemeinschaft: 2.741 Euro

zusätzlich pro Kind im gemeinsamen Haushalt, für das Familienbeihilfe bezogen wird: 548 Euro Antragszeitraum: 1. Oktober 2026 bis 26. Februar 2027

Fördervolumen: bis zu 6,3 Millionen Euro

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert