ZWEI & MEHR-Generationenwoche verbindet Jung und Alt in der Steiermark

Unter dem Motto „Generationen verbinden!” lädt Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom von 28. September bis 4. Oktober 2026 zur vierten ZWEI & MEHR-Generationenwoche ein. Rund um den Internationalen Tag der älteren Generation steht eine Woche lang das Miteinander von Jung und Alt im Mittelpunkt. Rund 50 Organisationen, Einrichtungen und Gemeinden beteiligen sich heuer mit mehr als 70 Aktionen und Veranstaltungen in der gesamten Steiermark. Das Programm reicht von Lese- und Erzählcafés, Spielnachmittagen sowie gemeinsamen Koch-, Back- und Bastelaktionen über Bewegung, Musik und Museumsbesuche bis hin zu Familienfrühstücken, Nachbarschaftsfesten, Wanderungen und Stadtspaziergängen. Den Abschluss der Aktionswoche bildet unter anderem das große Spielefest „Spielen findet Stadt” am Grazer Hauptplatz.

Wertvolle Begegnung zwischen Jung und Alt

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom betont: „Junge Menschen lernen von der Erfahrung und dem Wissen älterer Generationen – gleichzeitig bringen sie neue Ideen, Perspektiven und Energie ein. Genau deshalb sind Begegnungen zwischen Jung und Alt so wertvoll. Die ZWEI & MEHR-Generationenwoche schafft dafür in der ganzen Steiermark viele Möglichkeiten. Mein Dank gilt allen Gemeinden, Vereinen, Einrichtungen und engagierten Menschen, die diese Woche mit Leben füllen. Ich lade alle Steirerinnen und Steirer herzlich ein: Nutzen Sie die Angebote in Ihrer Region, kommen Sie miteinander ins Gespräch und machen Sie mit!” Ziel der Aktionswoche ist es, Begegnungen zwischen den Generationen zu ermöglichen, den Austausch zu fördern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt über Altersgrenzen hinweg zu stärken. Beteiligt sind unter anderem Bibliotheken, Eltern-Kind-Zentren, Mehrgenerationenhäuser, Schulen und Kindergärten, Gemeinden, Museen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung sowie Vereine und Organisationen aus der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit.

Alle Veranstaltungen auf einen Blick

Eine Übersicht über sämtliche Veranstaltungen und Aktionen in den steirischen Regionen ist unter www.generationen.steiermark.at abrufbar. Dort können Interessierte gezielt nach Angeboten in ihrer Nähe suchen. Die Steirische ZWEI & MEHR-Generationenwoche ist eine Initiative von Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und der Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft des Landes Steiermark, Referat Familie, Erwachsenenbildung und Frauen.