„Ein großes Loch“: Junger Sanitäter (21) viel zu früh aus Leben gerissen

Maximilian begann am 1. Oktober 2023, an seinem 19. Geburtstag, seinen Zivildienst bei der Rotes Kreuz Ortsstelle Ausseerland. Nach neun Monaten war für ihn aber noch lange nicht Schluss: Direkt im Anschluss wurde er beruflich beim Roten Kreuz angestellt. Auch während seines Lehramtsstudiums blieb er der Organisation eng verbunden und leistete weiterhin ehrenamtliche Dienste. Im Sommer 2026 kehrte er schließlich erneut als Urlaubsvertreter in das berufliche Team zurück. Zuletzt befand sich der 21-Jährige in Ausbildung zum sicheren Einsatzfahrer.

„Man konnte sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen“

Seine Kollegen beschreiben Max als ruhigen und zugleich humorvollen Menschen, der sich gerne einbrachte und dort half, wo er gebraucht wurde. „Er war immer ein lustiger und ruhiger Zeitgenosse. Er hat gerne unterstützt, war überall dabei und man konnte sich auch im Einsatz zu 100 Prozent auf ihn verlassen“, heißt es in dem Nachruf. Auch seine direkte Art bleibt seinen Kollegen in Erinnerung. „Seine Sprüche waren oft ehrlich und direkt – aber mit seinem ganz besonderen Charme konnte man Maxl einfach nicht böse sein“, schreiben seine Freunde und Kollegen vom Roten Kreuz Ausseerland.

„Sein viel zu früher Tod reißt ein großes Loch“

Nun muss die Rotkreuz-Familie Abschied von einem jungen Menschen nehmen, der erst am Beginn seines Lebens stand. Max verstarb am 23. September im 22. Lebensjahr. „Sein viel zu früher Tod reißt ein großes Loch in unsere Mitte“, heißt es in den persönlichen Abschiedsworten des Roten Kreuzes. Max werde „immer ein Teil unserer Rotkreuz-Familie bleiben und einen festen Platz in unseren Herzen haben“. Besonders persönlich fällt der Abschiedsgruß seiner Kollegen aus: „Max, danke, dass du dein Leben in den Dienst des Menschen gestellt hast und uns so ein treuer Freund und Kollege warst.“

Abschied in Hallstatt

Die Familie nimmt in einer Parte Abschied von dem jungen Studenten und Rettungssanitäter. Unter dem Titel „Unser Max“ wird darin an den Verstorbenen erinnert: „Du bleibst für immer in unseren Herzen!“ Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 30. September, um 15 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Hallstatt statt. Anschließend wird Max am Bergfriedhof beigesetzt. Das gemeinsame Gebet für den Verstorbenen findet bereits am Vorabend um 19 Uhr in der Pfarrkirche Hallstatt statt. Anstelle von Kranzspenden bittet die Familie um Unterstützung für das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Steiermark, Ortsstelle Ausseerland.