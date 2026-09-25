Gesundheit mal anders: Diese Mitmach-Konferenz begeisterte Jugendliche

Der Land- und Zeughaushof in Graz stand am Freitag ganz im Zeichen der Jugendgesundheit. Mehr als 1000 Jugendliche besuchten die „XUND und DU Jugendgesundheitskonferenz“, die bereits im Vorfeld vollständig ausgebucht war. 35 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre Projekte und Angebote rund um das Thema Gesundheit. Beim „Marktplatz der Gesundheit“ konnten die Jugendlichen verschiedene Mitmachstationen ausprobieren und sich spielerisch mit Themen wie Bewegung, Ernährung und psychosozialer Gesundheit beschäftigen.

Gesundheit erlebbar machen

Organisiert wurde die Veranstaltung vom LOGO Jugendmanagement. Ziel des Projekts „XUND und DU“ ist es, die Gesundheitskompetenz junger Menschen zu stärken und Gesundheitsförderung in der Jugendarbeit langfristig zu verankern. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte, dass wichtige Grundlagen für ein gesundes Leben bereits in jungen Jahren geschaffen werden. Die Konferenz verbinde Information mit praktischen Erlebnissen und zeige, dass Gesundheitsförderung auch mit Spaß und Freude vermittelt werden könne. Auch die Grazer Jugendstadträtin Claudia Unger hob die Bedeutung des Angebots hervor. Themen wie ein langes und gesundes Leben würden auch für junge Menschen zunehmend wichtiger. Die Veranstaltung biete Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen.

©Jakob Grill Landesrat Karlheinz Kornhäusl, Jugendstadträtin Claudia Unger und LOGO-Geschäftsführerin Uschi Theißl (v.l.)

Projekt läuft bis 2028

Das Projekt „XUND und DU“ wird in der Steiermark und Kärnten noch bis 2028 umgesetzt. Neben den Jugendgesundheitskonferenzen gehören auch Workshops, Projektpartnerschaften mit Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit sowie Mikroförderungen zum Angebot. Insgesamt sind 18 Jugendgesundheitskonferenzen geplant – zwölf davon in der Steiermark und sechs in Kärnten. LOGO-Geschäftsführerin Uschi Theißl zeigte sich mit dem Erfolg zufrieden. Besonders wichtig sei es, Jugendliche auf Augenhöhe anzusprechen und ihnen Möglichkeiten zu geben, Gesundheit selbst aktiv zu erleben und eigene Entscheidungen zu treffen.