Lehrling-WM in Shanghai: Steirisches Duo muss Roboter umbauen

Kristijan Hrdžić aus Graz und Gabriel Aldrian aus Eibiswald kämpfen bei den WorldSkills in Shanghai um wichtige Punkte. Ihr Roboter soll ein Modellauto zusammensetzen, doch noch erreicht er nicht alle notwendigen Positionen.

Ein kleines Modellauto stellt zwei Steirer bei den WorldSkills in Shanghai vor eine große Herausforderung. Kristijan Hrdžić aus Graz und Gabriel Aldrian aus Eibiswald treten gemeinsam im Bewerb Robot Systems Integration an. Ihr Roboter soll Blechteile aufnehmen, an der richtigen Stelle positionieren und daraus ein flaches Modellauto zusammensetzen. Anschließend muss er auch Schweißpunkte setzen. Dafür müssen die beiden den Roboter genau programmieren.

Problem mit Wegen

Entscheidend ist dabei, wo die einzelnen Bereiche rund um den Roboter stehen. Nur wenn alles richtig angeordnet ist, kann der Roboter sämtliche notwendigen Punkte erreichen. Genau hier hatten die beiden Steirer am zweiten Wettkampftag Schwierigkeiten. „Das haben wir ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Der Roboter kommt nicht überall hin. Das ist jetzt eben ein Problem, mit dem wir umgehen müssen“, so das Duo. Jetzt heißt es für die beiden: umbauen und das Grundprogramm weiter voranbringen. Zusätzlich wartet eine weitere Aufgabe. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr.

Viele Teile müssen passen

Wie schwierig die Aufgabe ist, zeigt sich auch an der Vielzahl der einzelnen Arbeitsschritte. Die beiden müssen unter anderem das Programm schreiben, Kabel und Schläuche beschriften und dem Roboter jene Punkte beibringen, die er später anfahren soll. Gleichzeitig dürfen sich Kabel und Schläuche bei seinen Bewegungen nicht verheddern. „Es ist ein sehr schwieriges Projekt mit sehr vielen Teilen. Wenn nicht alles zusammenpasst, dann hat man sehr viele Probleme. Und die gleichen Probleme hat so ziemlich jedes Land bei uns“, erklärt Hrdžić. Der Grazer arbeitet bei Magna Steyr in Graz, Aldrian bei Knapp in Hart bei Graz.

©SkillsAustria/Wieser/Slovencik Der Roboter der beiden Steirer soll ein Modellauto zusammensetzen, dafür müssen sie nun nachjustieren und umbauen.

Rückhalt aus der Steiermark

Unterstützung bekommen die beiden auch aus ihren Betrieben. Drei Vertreter seines Unternehmens seien nach Shanghai gereist, erzählt Aldrian. Darunter sind auch Wegbegleiter aus seiner vierjährigen Lehrzeit. Abseits des Bewerbs versucht Hrdžić dagegen, den Kopf freizubekommen. „Im Endeffekt muss man den Wettbewerb hinter sich lassen können, wenn man ins Hotel kommt. Klar, man kann noch ein paar Besprechungen machen. Aber im Endeffekt muss man abschalten können, damit man seinen Schlaf kriegt.“

Finaltag steht bevor

Für die beiden Steirer geht es nun darum, die Probleme mit dem Roboter zu lösen und möglichst viele Aufgaben fertigzustellen. Bereits am Samstag, dem 26. September, steht der vierte und letzte Wettkampftag in Shanghai an. Rund 300 österreichische Fans werden das Team vor Ort unterstützen. Am Sonntag um 14 Uhr österreichischer Zeit werden schließlich die Medaillen vergeben.