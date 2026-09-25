Steirische Schulklassen für Kinder-Tierschutzkonferenz gesucht

Sechs steirische Schulklassen können bei der Kinder-Tierschutzkonferenz mitmachen. Ab November beschäftigen sie sich intensiv mit Tieren - Ende April präsentieren sie ihre Arbeit in Graz.

Bereits sieben Mal ist die Kinder-Tierschutzkonferenz in der Steiermark über die Bühne gegangen. Im aktuellen Schuljahr folgt die achte Ausgabe. Interessierte Schulklassen können sich ab sofort dafür anmelden. Insgesamt stehen Plätze für sechs Klassen der Sekundarstufe I zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 2026.

Monate Vorbereitung

Für die Schülerinnen und Schüler beginnt die eigentliche Arbeit im November 2026. Über mehrere Monate beschäftigen sie sich intensiv mit Heimtieren, Nutztieren oder Wildtieren. Die Lehrkräfte werden dabei vom Verein „Tierschutz macht Schule“ mit einem Betreuungs-Package unterstützt. Ende April 2027 führt die gemeinsame Arbeit schließlich nach Graz: Dort findet die Kinder-Tierschutzkonferenz statt.

Selbst vor Publikum

Dabei geht es nicht nur darum, Wissen über Tiere zu sammeln. Die Kinder recherchieren selbst und setzen sich im Unterricht mit Fragen des Tierschutzes auseinander. Lea Mirwald, Geschäftsführerin des Vereins „Tierschutz macht Schule“, erklärt: „Die Kinder können sich zur Vorbereitung auf das Event monatelang im Unterricht intensiv mit Tieren und Tierschutz beschäftigen, was ihnen, wie wir aus Erfahrung wissen, sehr viel Freude bereitet. Sie lernen mit großem Eifer zu recherchieren und bekommen so viel Selbstbewusstsein, um vor einem Publikum zu sprechen.“

Bühne für Kinder

Gefördert wird die Kinder-Tierschutzkonferenz vom Tierschutzressort des Landes Steiermark. Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) sieht darin auch eine Möglichkeit, schon früh Bewusstsein für den Umgang mit Tieren zu schaffen. „Mit der Kinder-Tierschutzkonferenz geben wir jungen Menschen eine Bühne, die sich mit großem Engagement für den Tierschutz einsetzen. Gleichzeitig geht es um nachhaltige Bewusstseinsbildung: Wer sich bereits in jungen Jahren intensiv mit den Bedürfnissen von Heim-, Nutz- und Wildtieren beschäftigt, entwickelt Verständnis für einen verantwortungsvollen und respektvollen Umgang mit ihnen. Dieses Wissen und dieses Verantwortungsbewusstsein sind entscheidend dafür, wie wir als Gesellschaft künftig mit unseren Tieren umgehen.“

Bis Ende Oktober

Wer mit seiner Klasse bei der achten Kinder-Tierschutzkonferenz dabei sein möchte, kann sich noch bis 31. Oktober 2026 anmelden. Die Informationen zur Teilnahme und die Anmeldung gibt es beim Verein „Tierschutz macht Schule“ unter: https://www.tierschutzmachtschule.at/stmk-kinder-tierschutzkonferenz-20262027