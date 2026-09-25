Mur, Drau und Donau: 67 Flusskilometer werden renaturiert

Von der österreichischen Mur bis zur Donau zieht sich ein einzigartiger Biosphärenpark durch fünf Länder. Fünf Jahre nach der UNESCO-Anerkennung zeigt der WWF, was sich dort bereits verändert hat.

Fünf Jahre ist es her, dass der Biosphärenpark Mur-Drau-Donau von der UNESCO anerkannt wurde. Nun zieht der WWF eine erste Bilanz: Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von mehr als 67 Kilometern Flussabschnitten und Seitenarmen sind bereits abgeschlossen oder werden derzeit umgesetzt. Für weitere rund 270 Flusskilometer gibt es Renaturierungspläne. Dabei geht es unter anderem darum, abgetrennte Seitenarme wieder mit den Flüssen zu verbinden und verbaute Ufer zu öffnen. „Wir gewinnen wertvolle Lebensräume zurück und stärken die natürlichen Wasserspeicher der Region. Jetzt gilt es, die nächsten Renaturierungen voranzubringen“, sagt WWF-Projektleiter Arno Mohl.

©Marko Lorenzo Blaslov/WWF Österreich WWF-Projektleiter Arno Mohl setzt sich für die weitere Renaturierung von Mur, Drau und Donau ein. Für rund 270 weitere Flusskilometer liegen bereits Pläne vor.

Ufer werden geöffnet

Die mehr als 67 Kilometer verteilen sich auf die beiden größten Renaturierungsprojekte im Gebiet. Eines davon ist das vom WWF Österreich geleitete Projekt „LIFE RESTORE for MDD“. 17 Partnerorganisationen aus Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien arbeiten dabei an 29 Standorten. Sie entfernen unter anderem Uferverbauungen, binden Seitenarme wieder an und stellen Auwälder und Wiesen wieder her. So können neue Kies- und Sandbänke entstehen und Auen wieder besser mit Wasser versorgt werden.

Vögel kehren zurück

Was solche Veränderungen bewirken können, zeigt sich bereits in Kroatien. Bei Đelekovec nutzen Uferschwalben ein Steilufer wieder als Brutplatz, wie ein Lokalaugenschein des WWF zeigt. Die Vögel graben ihre Brutröhren in offene und steile Ufer, die durch die natürliche Bewegung der Flüsse entstehen. Auch Flussregenpfeifer, Eisvogel und Bienenfresser finden im Biosphärenpark einen Lebensraum. „Wo Flüsse ihre Ufer selbst formen dürfen, entstehen neue Brutplätze und Rückzugsräume. Genau diese Dynamik wollen wir an Mur, Drau und Donau wieder ermöglichen“, sagt Lisa Wolf, Projektleiterin von LIFE RESTORE for MDD beim WWF Österreich.

©Marko Lorenzo Blaslov/WWF Österreich Lisa Wolf leitet beim WWF Österreich das Projekt „LIFE RESTORE for MDD“. Gemeinsam mit 17 Partnerorganisationen werden an 29 Standorten Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt.

Wasser bleibt länger

Die Arbeiten sollen nicht nur Tieren und Pflanzen zugutekommen. Werden Seitenarme wieder angebunden, gelangt auch mehr Wasser in die Auen. Auwälder und Feuchtwiesen können dieses länger in der Landschaft halten und damit laut WWF die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre stärken. „Aufgrund der Folgen der Klimakrise wird die Wiederherstellung unserer Flüsse immer dringlicher. Dafür braucht es die Zusammenarbeit über Staatsgrenzen hinweg“, sagt Mohl.

Noch 270 Kilometer

Mit den bereits erarbeiteten Plänen könnten weitere rund 270 Flusskilometer folgen. Der Biosphärenpark selbst erstreckt sich über rund 700 Flusskilometer in Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien. Die UNESCO erkannte ihn im September 2021 an. Er ist der weltweit erste Biosphärenpark, der fünf Länder miteinander verbindet. Die geplanten Arbeiten können laut WWF zugleich einen Beitrag zu den europäischen Renaturierungszielen leisten: Bis 2030 sollen laut EU-Verordnung mindestens 25.000 Kilometer Flüsse in der EU wieder in einen frei fließenden Zustand versetzt werden.