60 Lehrlinge legen in der Steiermark bei BILLA los

Für 60 junge Menschen in der Steiermark beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Sie starten heuer ihre Lehre bei BILLA. Beim Auftakt in Graz gab es erste Einblicke und für 2027 sind bereits 130 neue Lehrstellen geplant.

Für 60 junge Menschen hat heuer die Ausbildung bei BILLA in der Steiermark begonnen. Am 21. September kamen die neuen Lehrlinge bei einem gemeinsamen Veranstaltungstag in Graz zusammen. Dort trafen sie erstmals auf ihre Ausbilder und konnten wichtige Kontakte für die kommende Lehrzeit knüpfen. An zwölf Messeständen tauschten sie sich unter anderem mit regionalen Lehrlingsbetreuern, dem Betriebsrat und weiteren Ansprechpartnern aus. Die fünf besten Teilnehmer des Lehrlingsquiz sowie die besten Ausbilder in der Steiermark wurden zudem ausgezeichnet.

Zehn Lehrberufe

Die Ausbildungsmöglichkeiten reichen dabei über verschiedene Bereiche. Insgesamt bildet BILLA in zehn unterschiedlichen Lehrberufen aus. Dazu gehören unter anderem der Einzelhandel mit verschiedenen Schwerpunkten, Konditorei, Systemgastronomie, Büro und Großhandel sowie Lebensmitteltechnik und Medien. Eine Lehre kann außerdem mit der Matura verbunden oder nach deren Abschluss begonnen werden. Angeboten werden laut Unternehmen auch Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen, internationale Praktika und Exkursionen.

Einkommen über KV

Das Lehrlingseinkommen liegt laut BILLA in allen Ausbildungsjahren über dem Kollektivvertrag. Im ersten Lehrjahr sind es 1.350 Euro, im zweiten 1.570 Euro und im dritten 1.980 Euro. Im vierten Lehrjahr beträgt das Einkommen 2.030 Euro. Begleitet werden die Jugendlichen während ihrer Ausbildung nicht nur von ihren Ausbildern, sondern auch von regionalen Lehrlingsbetreuern.

©David Krenn (v. l. n. r.) Markus Marliot (regionaler Lehrlingsbetreuer Steiermark/Südburgenland), Lena Preglau (Lehrlings- und Nachwuchsförderung, People & Culture BILLA), Aldin Hidanovic (BILLA Lehrling), Peter Gschiel (BILLA Vertriebsdirektor Steiermark/Südburgenland) und Manfred Pitters (BILLA Vertriebsleiter Steiermark/Südburgenland) bei der Übergabe der Erfolgsprämien im Rahmen des #nextbillageneration Events in Graz.

Inklusive Ausbildung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf inklusiven Ausbildungswegen. Derzeit absolvieren österreichweit 53 Lehrlinge mit Behinderung ihre Ausbildung bei BILLA. Sie werden dabei von internen und externen Ansprechpersonen begleitet. Im Rahmen der BILLA Inklusionswochen sollen außerdem junge Menschen mit Unterstützungsbedarf praktische Einblicke in die Arbeitswelt erhalten. Gleichstellung und Antidiskriminierung sind laut Unternehmen ebenfalls Teil der Lehrlingsausbildung.

130 Stellen für 2027

Während die 60 steirischen Lehrlinge gerade ihre Ausbildung beginnen, läuft bereits die Suche nach dem nächsten Jahrgang. Für 2027 will BILLA österreichweit 800 Lehrstellen vergeben, 130 davon in der Steiermark. Besonders Bewerber für die Bereiche Feinkost und Konditorei werden gesucht. Die offenen Stellen sollen ab 1. Oktober im Jobportal der REWE Group zu finden sein.