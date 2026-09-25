Endlich Lösung für Laurena gefunden: Schulassistenz ist nun gesichert

Nach wochenlangem Ringen gibt es für die siebenjährige Laurena aus Stadl an der Mur eine Lösung. Sie kann laut NEOS nun die Sonderschule in Tamsweg mit der notwendigen Schulassistenz besuchen.

Für Laurena aus Stadl an der Mur gibt es eine Lösung bei der bisher ungeklärten Schulassistenz. Nach einer Dringlichen Anfrage der NEOS im steirischen Landtag am Dienstag, dem 22. Septemner, hat die Landesregierung nun bekanntgegeben, dass die Siebenjährige die für sie geeignete Sonderschule in Tamsweg besuchen kann. Dort soll sie nun auch die notwendige Schulassistenz bekommen. NEOS-Klubobmann Niko Swatek sagt dazu: „Das ist vor allem für Laurena und ihre Familie eine gute Nachricht. Sie haben monatelang für diese Lösung gekämpft. Entscheidend ist jetzt, dass Laurena endlich in jene Schule gehen kann, die ihren Bedürfnissen entspricht“.

©NEOS Steiermark NEOS-Klubobmann Niko Swatek begrüßt die Lösung für Laurena und fordert zugleich dauerhafte Regeln für die Schulassistenz über Landesgrenzen hinweg.

Wochenlang zuhause

Der Lösung war ein wochenlanges Ringen vorausgegangen. Laurena durfte die Schule in Tamsweg grundsätzlich besuchen, auch der Transport dorthin war bereits genehmigt. Offen blieb jedoch die Finanzierung ihrer notwendigen Schulassistenz, weil die Schule im benachbarten Salzburg liegt. Deshalb konnte Laurena nach Schulbeginn zunächst nicht in Tamsweg starten und musste zuhause bleiben. Nach Angaben ihrer Familie ist die dortige Sonderschule auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

Thema im Landtag

Der Fall hatte zuletzt auch den steirischen Landtag beschäftigt. Die NEOS brachten die Situation mit einer Dringlichen Anfrage an Bildungslandesrat Stefan Hermann ein und verlangten eine Lösung für Laurena sowie klare Regeln für ähnliche Fälle. Bereits zuvor hatten auch die Grünen auf den Fall aufmerksam gemacht. Sie sahen eine Lücke im steirischen Schulassistenzgesetz und brachten einen Antrag ein, damit Kinder mit Hauptwohnsitz in der Steiermark notwendige Assistenz auch beim rechtmäßigen Schulbesuch in einem anderen Bundesland erhalten können.

Regeln unterscheiden sich

Mit der nun gefundenen Lösung ist die grundsätzliche Frage nach der Schulassistenz über Landesgrenzen hinweg laut NEOS noch nicht erledigt. In der Mitteilung wird auch die Landesregierung mit der Feststellung wiedergegeben, dass unterschiedliche Regelungen der Bundesländer die Finanzierung bisher verhindert hätten und künftig klarere Regeln notwendig seien. Swatek fordert deshalb weiterhin eine dauerhafte Absicherung für Kinder in Grenzregionen. „Es darf nicht wieder vorkommen, dass ein Kind eineinhalb Wochen nach Schulbeginn zuhause bleiben muss, weil zwei Bundesländer ihre Zuständigkeiten nicht geklärt haben. Die Lösung kommt spät, aber sie kommt. Jetzt muss die Landesregierung dafür sorgen, dass die nächste Familie nicht wieder denselben Kampf führen muss.“

Dauerhafte Lösung

Swatek spricht sich zudem für einheitlichere Regeln über die Bundesländer hinweg aus. Gleichzeitig sieht er auch die Steiermark in der Pflicht, vergleichbare Fälle künftig zu verhindern. „Eine bundesweite Vereinheitlichung ist sinnvoll. Aber auch die Steiermark muss sicherstellen, dass kein steirisches Kind wieder zwischen zwei Regelungen durchfällt. Eine Landesgrenze darf nie wieder darüber entscheiden, ob ein Kind die Unterstützung bekommt, die es verdient hat.“ Damit bleibt nach der Lösung für Laurena die Frage offen, wie Schulassistenz bei einem Schulbesuch über Landesgrenzen hinweg künftig dauerhaft geregelt wird.