Nach über 100 Waldbränden: Steiermark will jetzt von Kanada lernen

Mehr als 100 Waldbrände gab es heuer bereits in der Steiermark. Nun reist eine Delegation nach Kanada, um dort Erfahrungen bei Waldbrandvorsorge, Borkenkäferbekämpfung und Waldumbau zu sammeln.

Anhaltende Trockenheit und Waldbrände setzen den steirischen Wäldern zu. Allein 2026 gab es in der Steiermark bereits mehr als 100 Waldbrände, knapp 80 Hektar Fläche waren betroffen. Wie groß die Folgen sein können, zeigte der Waldbrand in Eisbach-Rein. Mehr als 2.600 Feuerwehrkräfte leisteten dort rund 26.000 Arbeitsstunden. Dazu kamen Einsatzkosten von mehreren Millionen Euro sowie ein Schaden am Wald von rund einer Million Euro. Für Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) ist das ein Grund, bei Vorsorge und Waldumbau verstärkt vorauszuschauen.

Blick nach Kanada

Mit einer Delegation reist Schmiedtbauer deshalb nach British Columbia. Kanada verfügt über rund 350 Millionen Hektar Waldfläche – etwa das 40-Fache der Fläche Österreichs. Vor Ort beschäftigt sich die Delegation mit der Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden, dem Umgang mit Schädlingen und Strategien für klimaangepasste Wälder. Dabei geht es etwa um ausreichend Löschwasserteiche, klare Einsatzketten und Möglichkeiten, Brände rasch einzudämmen. Schmiedtbauer erklärt: „Wir dürfen nicht warten, bis die Schäden noch größer werden. Wir müssen jetzt weiter vorsorgen und unseren Wald für die kommenden Jahrzehnte rüsten. Genau deshalb schauen wir nach British Columbia, wo man bereits viel Erfahrung in der Bekämpfung und Prävention großflächiger Waldbrände und Käferschäden hat“.

Wald sichert Jobs

Dabei geht es nicht nur um den Schutz der Natur. Rund 62 Prozent der Steiermark sind bewaldet. Die gesamte Wertschöpfungskette Holz schafft laut Land rund 12 Milliarden Euro Wertschöpfung und sichert etwa 55.000 Arbeitsplätze. Schäden am Wald können damit auch Sägewerke, die Holzindustrie und weitere Betriebe treffen. „Unser Wald ist Lebensraum, Erholungsraum, Schutzraum und gleichzeitig ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Wenn wir den Wald verlieren oder seine Leistungsfähigkeit abnimmt, spüren das nicht nur unsere Waldbauern, sondern auch unsere Sägewerke, unsere Holzindustrie und die vielen Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Deshalb müssen wir heute die richtigen Entscheidungen für morgen treffen“, betont Schmiedtbauer.

Douglasie im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Frage, welche Baumarten mit den veränderten klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Die Steiermark verfügt dafür bereits über die „Dynamische Waldtypisierung“, die bei der Auswahl geeigneter Baumarten helfen soll. Eine Hoffnung beim Waldumbau ist die Douglasie sowie andere nicht heimische Baumarten, die sich als widerstandsfähig gegenüber Trockenheit erweisen. Kanada ist die Heimat der Douglasie und verfügt über langjährige Erfahrungen mit dieser Baumart. Diese Erkenntnisse sollen künftig stärker für die Auswahl standortangepasster Baumarten und die Planung von Aufforstungen in der Steiermark genutzt werden.

Kampf gegen Käfer

Auch beim Borkenkäfer schaut die Delegation genau hin. Kanada kämpft seit rund 30 Jahren mit großflächigem Käferbefall und hat Erfahrungen mit dessen Eindämmung gesammelt. Dazu zählen gezielte Waldverjüngung und der verstärkte Einsatz neuer, standortangepasster Baumarten. Nun soll geprüft werden, welche Ansätze sich auf heimische Wälder übertragen lassen. „Wir wollen aus den Erfahrungen Kanadas lernen, bevor wir selbst vor noch größeren Herausforderungen stehen. Frühzeitige Vorsorge, ein widerstandsfähiger und aktiv bewirtschafteter Wald sowie eine starke regionale Holzwirtschaft sind für mich die entscheidenden Hebel. Unser Ziel ist, den Wald als Lebensgrundlage und als Wirtschaftsfaktor für die Steiermark langfristig zu sichern“, so Schmiedtbauer.