Spritkosten: So können Steirer bis zu 30 Euro im Monat sparen

52 Liter Benzin oder 68 Liter Diesel landen im Schnitt jeden Monat im Tank steirischer Autos. Laut VCÖ könnten Autofahrer ihren Verbrauch mit einigen Änderungen beim Fahren um rund 20 Prozent senken.

Wie viel beim Tanken zusammenkommt, zeigt der Blick auf ein ganzes Jahr: Zuletzt flossen durchschnittlich 620 Liter Benzin beziehungsweise 821 Liter Diesel in den Tank eines steirischen Autos. Der Durchschnittsverbrauch liegt laut Statistik Austria bei Benzinern bei rund 6,7 Litern pro 100 Kilometer, bei Dieselautos sind es 6,4 Liter. Genau hier sieht der VCÖ Sparpotenzial. „Im Fahrstil schlummert ein riesiges Potenzial, um den Verbrauch und damit die Spritkosten deutlich zu verringern. Wer durch spritsparendes Fahren den Verbrauch um 20 Prozent reduziert, senkt auch die Spritkosten um 20 Prozent“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Tempo macht viel aus

Eine Möglichkeit, weniger Sprit zu verbrauchen, ist langsameres Fahren. Tempo 110 statt 130 km/h auf der Autobahn reduziert den Verbrauch laut Daten des Umweltbundesamts im Schnitt um 16 Prozent. Bei Tempo 100 statt 130 sollen es sogar 23 Prozent sein. Zusätzlich empfiehlt der VCÖ, vorausschauend und möglichst gleichmäßig zu fahren. So kann der Fuß früher vom Gaspedal genommen werden. Denn gerade Anfahren und Beschleunigen treiben den Verbrauch nach oben.

So sinkt der Verbrauch

Auch beim Schalten lässt sich ansetzen: Niedertouriges Fahren und ein rascher Wechsel in den nächsthöheren Gang sparen laut VCÖ Sprit. Eine nicht benötigte Dachbox sollte runter vom Auto, die Klimaanlage nicht zu stark eingestellt werden. Zudem sollte auf den richtigen Reifendruck geachtet werden. Bei längeren Wartezeiten, etwa vor einem Bahnschranken, empfiehlt der VCÖ, den Motor abzustellen. Auch häufiges Stop-and-go erhöht den Verbrauch.

30 Euro bei Diesel

Was 20 Prozent weniger Verbrauch konkret bedeuten, rechnet der VCÖ ebenfalls vor. Bei einem Benziner sinkt der durchschnittliche Monatsverbrauch demnach von 52 auf 41 Liter. Bei aktuellen Spritpreisen sollen dadurch rund 20 Euro pro Monat gespart werden. „Das ist dreimal so viel wie die Ersparnis durch die Spritpreisbremse“, stellt Schenk fest. Beim Diesel sinkt der Verbrauch von durchschnittlich 68 auf 55 Liter im Monat. Die Ersparnis liegt laut VCÖ bei 30 Euro und damit fast viermal so hoch wie die acht Euro durch die Spritpreisbremse.

Auto öfter stehen lassen

Noch weniger Sprit wird verbraucht, wenn manche Autofahrten ganz wegfallen. Für kurze Strecken empfiehlt der VCÖ, wenn möglich zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen. Wo es keine gute Alternative zum Auto gibt, können etwa Fahrgemeinschaften in die Arbeit oder zum Einkaufen die Kosten reduzieren. Als weitere Möglichkeiten nennt die Mobilitätsorganisation öffentliche Verkehrsmittel sowie Park & Ride. Gerade Pendler verweist der VCÖ dabei auch auf das Klimaticket.