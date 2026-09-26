Viel Sonne und bis zu 22 Grad: So wird der Samstag in der Steiermark

Der Samstag, 26. September, zeigt sich in der Steiermark von seiner sonnigen Seite. In den Morgenstunden können sich zwar noch lokale Nebelfelder halten, diese lösen sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber bald auf. Danach steht einem freundlichen Herbsttag nichts mehr im Weg. „Am Samstag stellt sich mit Hochdruckeinfluss sehr sonniges und trockenes Wetter ein“, heißt es in der Prognose der Geosphere Austria. Regen ist damit kein Thema. In der Früh braucht es allerdings noch eine wärmere Jacke: Die Temperaturen liegen lediglich zwischen 1 und 7 Grad. Im Laufe des Tages wird es deutlich milder, die Höchstwerte erreichen zwischen 18 und 22 Grad.