Nach Spitalsschließung: Mariazell verliert nun auch die Wochenend-Notversorgung

Ab November bleibt das örtliche Ärztezentrum am Wochenende geschlossen. Streitpunkt sind finanzielle Nachforderungen an die Ärzte. Der Bürgermeister schlägt nun Alarm und verlangt eine schnelle Lösung für die Bevölkerung.

Seit der Schließung des lokalen Krankenhauses spitzt sich die medizinische Lage in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu. Da die nächsten Spitäler in Lilienfeld und Bruck an der Mur 50 Kilometer beziehungsweise über eine Stunde entfernt liegen, ist die Bevölkerung besonders auf das örtliche Ärztezentrum angewiesen. Das berichtet zuerst der ORF Steiermark. Nun droht das nächste Aus: Ab November bleiben die Türen am Wochenende geschlossen.

Spitalsschließung und Steuerstreit belasten Mariazeller Gesundheitsversorgung

Auslöser sind massive finanzielle Nachforderungen von mehr als 300.000 Euro seitens der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und des Finanzamts. Der Grund: Die Vertretungsärzte wurden nachträglich als Angestellte statt als Selbstständige eingestuft. Diese unberücksichtigte Abgabenlast zwingt die Mediziner nun zur Streichung der Wochenenddienst. Besonders schwierig stellt sich die Lage bei parallelen Notfällen dar: Wenn der Notarzt durch extrem lange Anfahrtswege gebunden ist, geht im Ernstfall wertvolle Zeit verloren. Mariazells Bürgermeister Fabian Fluch macht die Brisanz deutlich: „Ein Herzinfarkt muss binnen Minuten medizinisch versorgt werden. Ist der nächste Notarzt erst nach eineinhalb Stunden vor Ort, ist das für die Betroffenen tragisch und schlicht inakzeptabel.“

Hohes Patientenaufkommen trifft auf reduzierte Notversorgung

Die Streichung der Wochenenddienste wiegt im Tourismusort Mariazell besonders schwer, da die Region jährlich bis zu 850.000 Wallfahrer und Ausflugsgäste verzeichnet. Auch Großereignisse wie der traditionelle Mariazeller Advent erfordern eine verlässliche Sanitäts- und Notfallversorgung. Vor diesem Hintergrund zeigt sich Bürgermeister Fabian Fluch besorgt über das erhöhte Unfallrisiko an besucherstarken Samstagen und Sonntagen.

Verhandlungen und rechtliche Schritte laufen

Um den Engpass abzuwenden, dringt die Gemeindeführung auf eine politische Absicherung des Standorts. Das Büro des Gesundheitslandesrates befindet sich dazu bereits im Austausch mit der ÖGK sowie dem Gesundheitsfonds. Zeitgleich wählen die betroffenen Mediziner den Rechtsweg: Sie fechten die Nachforderungen gerichtlich an, um die selbstständige Tätigkeit von Vertretungsärzten rechtlich anzuerkennen.