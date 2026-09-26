Erlebnistag in Stübing: Kärnten erobert das steirische Museumstal

Am Sonntag, dem 27. September 2026, lädt das Österreichische Freilichtmuseum Stübing zum großen Erlebnistag. Heuer steht erstmals ein Gastbundesland im Mittelpunkt: Kärnten.

Das Österreichische Freilichtmuseum Stübing lädt am Sonntag, dem 27. September 2026, zum traditionellen Erlebnistag für die ganze Familie ein. Unter dem neuen Motto „Ein Bundesland zu Gast“ steht heuer erstmals das Nachbarbundesland Kärnten im Mittelpunkt. Partner aus der Region Reichenau–Nockberge und das Freilichtmuseum Maria Saal bringen Kärntner Kultur, Musik und Kulinarik mitten in die Steiermark.

Erntedankumzug, Schnalzer und 80 Handwerksstationen

Der Erlebnistag startet um 9 Uhr mit dem traditionellen Umzug samt geschmückter Erntekrone, gefolgt vom Erntedankgottesdienst am Wegleithof ab 10 Uhr. Im Laufe des Tages erwarten die Besucher Kärntner Schnalzer, Chorauftritte, ein zünftiger Frühschoppen sowie historische Vorführungen von landwirtschaftlichen Arbeiten mit Pferden (wie Mähen oder Holzrücken). Über das gesamte Museumstal verteilt laden mehr als 80 Mitmachstationen dazu ein, altes Handwerk hautnah zu erleben:

Schmieden, Drechseln, Spinnen & Klöppeln

Kräuterverarbeitung, Seifensieden & Ölpressen

Korbflechten & Besenbinden

Spezielle Kinderstationen und Märchenerzähler

Gefährdete Tierrassen & Kärntner Schmankerln

Ein Highlight für die Kleinsten sind die Präsentationen gefährdeter Haustierrassen: Steirische Scheckenziegen, Krainer Steinschafe, Noriker-Pferde, Esel und Laufgänse können im Museumstal aus nächster Nähe beobachtet werden. Für das leibliche Wohl sorgen kulinarische Spezialitäten aus der bäuerlichen Küche Kärntens sowie das museumseigene Gasthaus „Zum Göller“.